عمرو سلامة عن فيلم «أميرة» : من أفضل الأفلام التي شاهدتها في حياتي

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أشاد المخرج عمرو سلامة بفيلم «أميرة»، للفنانة صبا مبارك، لافتاً أنه من أفضل الأفلام التي شاهدها في حياته، متمنياً أن يحصل على عدة جوائز في مهرجان «فينيسيا» .

ونشر عمرو البوستر الرسمي للفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليها قائلاً :«بحكم صداقتي مع كل فريق عمل فيلم أميرة، شاهدته في مراحل المونتاج، وأقدر أقول دون ذرة مبالغة إنه من أفضل الأفلام العربية التي شاهدتها في حياتي، وأتمنى بعد اختياره في مهرجان فينيسيا أن يحصل على عدة جوائز فيه».

وسبق، وأعربت الفنانة صبا مبارك عن سعادتها، بمشاركتها في فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب ضمن مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا بدورته الـ78، ليشهد بذلك عرضه الأول.

وكتبت صبا مبارك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلة: «متحمسة وسعيدة جداً بالعرض العالمي الأول لفيلم ..أميرة للمخرج الصديق والفنان ..محمد..دياب ومشاركته في مسابقة آفاق خلال ..مهرجان..فينيسيا..السينمائي».

الفيلم بطولة الفنانة صبا مبارك والفنان الفلسطيني على سليمان وتارا عبود، من تأليف وإخراج محمد دياب.