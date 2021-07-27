أخبار عاجلة

نقيب أشراف الحجاز يوضح أهمية تجديد الخطاب الديني -
وزير الري: مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي -
خبير تربوي: مصر تعيش ثورة تعليمية في عهد الرئيس السيسي -
على خطى الأسطورة .. حفيد محمد علي كلاي يهزم منافسه الأول بالقاضية -
أستاذ اجتماع: العشوائيات تنتج متطرفين.. والإسكان الجديد يعزز الانتماء -
طالبان: سنعلن قريبا الإمارة الإسلامية من القصر الرئاسي في كابول -
«سي ان ان»: الولايات المتحدة قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان -
الجيش الأمريكي ينقل القائم بأعمال سفارة واشنطن في كابل من مقر السفارة إلى المطار -
نيبال تطلب إجلاء 1500 من مواطنيها يعملون في أفغانستان -
«طالبان » على مشارف السُلطة.. من يقود الحركة دبلوماسيًا وعسكريًا؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

عمرو سلامة عن فيلم «أميرة» : من أفضل الأفلام التي شاهدتها في حياتي

Print
عمرو سلامة عن فيلم «أميرة» : من أفضل الأفلام التي شاهدتها في حياتي عمرو سلامة عن فيلم «أميرة» : من أفضل الأفلام التي شاهدتها في حياتي

لاقتراحات اماكن الخروج

أشاد المخرج عمرو سلامة بفيلم «أميرة»، للفنانة صبا مبارك، لافتاً أنه من أفضل الأفلام التي شاهدها في حياته، متمنياً أن يحصل على عدة جوائز في مهرجان «فينيسيا» .

ونشر عمرو البوستر الرسمي للفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليها قائلاً :«بحكم صداقتي مع كل فريق عمل فيلم أميرة، شاهدته في مراحل المونتاج، وأقدر أقول دون ذرة مبالغة إنه من أفضل الأفلام العربية التي شاهدتها في حياتي، وأتمنى بعد اختياره في مهرجان فينيسيا أن يحصل على عدة جوائز فيه».

وسبق، وأعربت الفنانة صبا مبارك عن سعادتها، بمشاركتها في فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب ضمن مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا بدورته الـ78، ليشهد بذلك عرضه الأول.

وكتبت صبا مبارك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلة: «متحمسة وسعيدة جداً بالعرض العالمي الأول لفيلم ..أميرة للمخرج الصديق والفنان ..محمد..دياب ومشاركته في مسابقة آفاق خلال ..مهرجان..فينيسيا..السينمائي».

الفيلم بطولة الفنانة صبا مبارك والفنان الفلسطيني على سليمان وتارا عبود، من تأليف وإخراج محمد دياب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نقيب أشراف الحجاز يوضح أهمية تجديد الخطاب الديني

نقيب أشراف الحجاز يوضح أهمية تجديد الخطاب الديني

وزير الري: مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي

وزير الري: مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي

خبير تربوي: مصر تعيش ثورة تعليمية في عهد الرئيس السيسي

خبير تربوي: مصر تعيش ثورة تعليمية في عهد الرئيس السيسي

على خطى الأسطورة .. حفيد محمد علي كلاي يهزم منافسه الأول بالقاضية

على خطى الأسطورة .. حفيد محمد علي كلاي يهزم منافسه الأول بالقاضية