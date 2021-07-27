أخبار عاجلة

نقيب أشراف الحجاز يوضح أهمية تجديد الخطاب الديني -
وزير الري: مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي -
خبير تربوي: مصر تعيش ثورة تعليمية في عهد الرئيس السيسي -
على خطى الأسطورة .. حفيد محمد علي كلاي يهزم منافسه الأول بالقاضية -
أستاذ اجتماع: العشوائيات تنتج متطرفين.. والإسكان الجديد يعزز الانتماء -
طالبان: سنعلن قريبا الإمارة الإسلامية من القصر الرئاسي في كابول -
«سي ان ان»: الولايات المتحدة قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان -
الجيش الأمريكي ينقل القائم بأعمال سفارة واشنطن في كابل من مقر السفارة إلى المطار -
نيبال تطلب إجلاء 1500 من مواطنيها يعملون في أفغانستان -
«طالبان » على مشارف السُلطة.. من يقود الحركة دبلوماسيًا وعسكريًا؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انطلاق مركز لقاح كورونا المدرسي الثاني بمكتب تعليم صامطة

Print
ضمن مبادرة الإدارة بالتعاون مع جامعة جازان "معًا نبادر"

انطلاق مركز لقاح كورونا المدرسي الثاني بمكتب تعليم صامطة

تابع مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق الصميلي، انطلاق مركز لقاح كورونا المدرسي الثاني بمكتب التعليم بمتوسطة وثانوية اللقية للبنات.

جاء ذلك ضمن مبادرة الإدارة التي أطلقتها بالتعاون مع جامعة جازان "معًا نبادر"، الهادفة للتوسع في نطاق أخذ الجرعة الأولى من لقاح "كورونا – 19"، للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم ومختلف فئات المجتمع، عبر افتتاح عدد من المراكز المدرسية بمختلف مكاتب التعليم التابعة لها لتحصين جميع طلاب وطالبات تعليم جازان في الفئة العمرية من 12 وحتى 18 عامًا استعدادًا لعودة آمنة لمقاعد الدراسة.

وقال "الصميلي": إن مركز لقاحات مكتب تعليم صامطة الثاني يأتي بتوجيهات ومتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بمنطقة جازان؛ حرصًا من الإدارة على إنهاء تحصين جميع طلابها وطالباتها في الفئة السنية المشمولة قبل بداية العام الدراسي.

وأضاف أن ذلك يأتي بعد الإقبال الكبير الذي شهده المركز الأول بإسكان الملك عبد الله بالسهي.

وحث مدير مكتب تعليم صامطة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم وبقية فئات المجتمع المسارعة للاستفادة من خدمات المركز وأخذ الجرعة الأولى من اللقاح لمجتمع آمن.

وقدم شكره وتقديره للجهات الحكومية والأهلية والتطوعية في تنظيم استقبال المستفيدين بالمركز وتوجيههم لأخذ جرعات اللقاح، مع تطبيق الإجراءات الوقائية كالتباعد ولبس الكمامة وقياس درجة الحرارة، ممثلين بشرطة مخفر القفل وهيئة الهلال الأحمر ومتطوعيهم، والكشافة، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقفل، وعدد من الفرق التطوعية التابعة لهم.

وشهد المركز إقبالًا كبيرًا من الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم وبقية فئات المجتمع في أولى ساعات انطلاقه؛ حيث سجل خلال أقل من ساعتين على انطلاقته تحصين أكثر من 500 مستفيد بالجرعة الأولى.

فيما بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة في نهاية اليوم الأول أكثر من 900 جرعة؛ الأمر الذي يدل على حرص الطلبة وأسرهم على اكتمال تحصينهم قبل بدء العام الدراسي المقبل، لتحقيق عودة دراسية آمنة.

انطلاق مركز لقاح كورونا المدرسي الثاني بمكتب تعليم صامطة

انطلاق مركز لقاح كورونا المدرسي الثاني بمكتب تعليم صامطة

انطلاق مركز لقاح كورونا المدرسي الثاني بمكتب تعليم صامطة

انطلاق مركز لقاح كورونا المدرسي الثاني بمكتب تعليم صامطة

انطلاق مركز لقاح كورونا المدرسي الثاني بمكتب تعليم صامطة

انطلاق مركز لقاح كورونا المدرسي الثاني بمكتب تعليم صامطة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمين الطائف: قرار إشعار أصحاب المنشآت بالمخالفات وتصحيحها يدعم الاستثمار

أمين الطائف: قرار إشعار أصحاب المنشآت بالمخالفات وتصحيحها يدعم الاستثمار

البدء في الفحص "الذهني وعلاج الاضطرابات النفسية" قبل الزواج بـ"نفسية الطائف"

البدء في الفحص "الذهني وعلاج الاضطرابات النفسية" قبل الزواج بـ"نفسية الطائف"

الكويت تدين وتستنكر محاولات استهداف ميليشيا الحوثي مدينة نجران بصاروخ بالستي

الكويت تدين وتستنكر محاولات استهداف ميليشيا الحوثي مدينة نجران بصاروخ بالستي

الأول من نوعه .. " كاوست" و"سباير" تتعاونان لإطلاق قمر اصطناعي بحثي

الأول من نوعه .. " كاوست" و"سباير" تتعاونان لإطلاق قمر اصطناعي بحثي