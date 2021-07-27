رسميا: الدحيل القطري يتعاقد مع نجم توتنهام الإنجليزي

★ ★ ★ ★ ★

أعلن نادي الدحيل القطري، اليوم الثلاثاء، التعاقد رسميا مع البلجيكي توبي ألدرفيريلد، البالغ 32 عاما قادما من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لمدة ثلاث مواسم.

وألدرفيريلد هو المحترف الخامس في صفوف الدحيل، بعد أن ضم إلى صفوفه الكوري الجنوبي نام تاي هي، والتونسي فرجاني ساسي، مع استمرار البلجيكي إدميلسون جونيور، والمهاجم الكيني مايكل أولونجا.

وكان الدحيل قد استغنى عن المدافع المغربي المهدي بن عطية، خلال الفترة الماضية.

ويعد المدافع البلجيكي واحدا من الأسماء التي نجحت في إثبات وجودها في الدوري الإنجليزي خلال المواسم الماضية، بعدما ظهر مع "السبيرز" بمستوى فني مميز.

وعلى المستوى الدولي، انضم ألدرفيريلد لمنتخب بلاده عام 2009 وشارك في 113 مباراة، بما فيها النسخة الأخيرة من بطولة أمم أوروبا، وسجل مع "الشياطين الحمر" خلال مسيرته 5 أهداف.

المصدر: وكالات