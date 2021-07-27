أخبار عاجلة

أمين الطائف: قرار إشعار أصحاب المنشآت بالمخالفات وتصحيحها يدعم الاستثمار -
البدء في الفحص "الذهني وعلاج الاضطرابات النفسية" قبل الزواج بـ"نفسية الطائف" -
خبير تربوي يكشف عن أبرز الحلول لتطوير منظومة التعليم -
نائب: طرح العاصمة الإدارية بالبورصة سيحقق انتعاشة لسوق المال -
إيران: أوقفنا العمل في 3 من قنصلياتنا في أفغانستان قبل أيام عدة ولم نعلن ذلك -
السعودية تسجل 609 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية -
أشرف غني.. الرئيس الأفغاني الهارب بعد فشله في صنع السلام مع طالبان -
ماكرون يدعو مجلس الأمن الفرنسي لبحث آخر التطورات في أفغانستان -
رئيس وزراء بريطانيا : لا نريد أن يعترف أحد بشكل منفرد بحكم حركة طالبان -
لبنان.. عون يدعو البرلمان لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بعد رفع الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مذبحة مروعة.. مقتل مئات الإثيوبيين على أيدي ميليشيات مسلحة

Print
مذبحة مروعة.. مقتل مئات الإثيوبيين على أيدي ميليشيات مسلحة مذبحة مروعة.. مقتل مئات الإثيوبيين على أيدي ميليشيات مسلحة
أرسلت طواقم طبية لمعالجة العدد الكبير من المصابين

مذبحة مروعة.. مقتل مئات الإثيوبيين على أيدي ميليشيات مسلحة

اتهمت إدارة إقليم الصومال الإثيوبي، اليوم (الثلاثاء)، ميليشيات من إقليم عفر المجاور بقتل مئات المدنيين في هجوم.

وذكر المتحدث باسم إدارة الإقليم علي بيديل، أن ميليشيات مسلحة من إقليم عفر، ارتكبت "مذبحة" مروعة السبت الماضي في منطقة معروفة باسم جدامايتو، وكذلك تعرف باسم جابراييسا، وهي واحدة من عدة مناطق متنازع عليها على طول الحدود بين إقليمي الصومال وعفر؛ وفقاً لـ"رويترز".

من جهتهم أكد مسؤولون كبار من إدارة إقليم الصومال الهجوم، دون ذكر عدد محدد للضحايا.

من ناحيته بيّن مسؤول أن الحكومة أرسلت طواقم طبية إلى المنطقة لمساعدة العدد الكبير من المصابين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضى

قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضى