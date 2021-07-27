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بالشراكة بين "أكاديمية MBC" و"هيئة الترفيه".."رحلة إبداعية حول المملكة" تصل أبها

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لاكتشاف واستقطاب أبرز المواهب

بالشراكة بين

وصلت مبادرة "رحلة إبداعية حول المملكة" إلى منطقة أبها، وذلك ضمن محطاتها الهادفة لتغطية معظم مناطق السعودية بهدف اكتشاف واستقطاب وإلهام أبرز المواهب في قطاعَي الإعلام والترفيه.

وفي إطار التعاون المشترك والمتواصل بين "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية و"أكاديمة MBC"، تقام الفعاليات المرتقبة في فندق سروات بارك أبها، حيث تمتد تجارب الأداء على مدى ثلاثة أيام متواصلة اعتباراً من 1 ولغاية 3 أغسطس.

ويشترط بالراغبين في التقدّم لتجارب الأداء تقديم طلبات المشاركة رسمياً عبر الموقع الالكتروني لـ“أكاديمية MBC mbcacademy.me، حيث سيتم استقبال الحاصلين على تأكيدٍ رسمي بالمشاركة من قِبل الأكاديمية.

ويتخلّل تجارب الأداء المرتَقبة في أبها العديد من الفعاليات المصاحبة، فضلاً عن إطلاق الندوات وورش العمل، بموازاة الجلسات الحوارية والمداخلات الملهِمة.

كل ذلك بحضور كوكبة من الضيوف والمدعوّين من نجوم ونجمات الإعلام والترفيه والتلفزيون والسينما، بالإضافة إلى لجنة التحكيم التي تضم نخبة من الأساتذة والمدربين وذوي الاختصاص، وأبرزهم: الفنانة ريم عبدالله، مقدم البرامج وصانع المحتوى محمد الموسى، الفنانة ريماس منصور، نائب مدير عام شركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي المحدودة عمر الديني، الإعلامية وخبيرة العلاقات العامة والتواصل إيمان نبيل، الممثل والكاتب خالد يسلم، المغني سلطان خليفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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