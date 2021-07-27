أخبار عاجلة

أمين الطائف: قرار إشعار أصحاب المنشآت بالمخالفات وتصحيحها يدعم الاستثمار -
البدء في الفحص "الذهني وعلاج الاضطرابات النفسية" قبل الزواج بـ"نفسية الطائف" -
خبير تربوي يكشف عن أبرز الحلول لتطوير منظومة التعليم -
نائب: طرح العاصمة الإدارية بالبورصة سيحقق انتعاشة لسوق المال -
إيران: أوقفنا العمل في 3 من قنصلياتنا في أفغانستان قبل أيام عدة ولم نعلن ذلك -
السعودية تسجل 609 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية -
أشرف غني.. الرئيس الأفغاني الهارب بعد فشله في صنع السلام مع طالبان -
ماكرون يدعو مجلس الأمن الفرنسي لبحث آخر التطورات في أفغانستان -
رئيس وزراء بريطانيا : لا نريد أن يعترف أحد بشكل منفرد بحكم حركة طالبان -
لبنان.. عون يدعو البرلمان لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بعد رفع الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

كلمة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مظاهرة لأفغان مقيمين في طهران احتجاجا على سقوط بلادهم في قبضة "طالبان"

مظاهرة لأفغان مقيمين في طهران احتجاجا على سقوط بلادهم في قبضة "طالبان"

أفغانستان.. مسلحو "طالبان" يسيطرون على مدينة جلال آباد ويعزلون العاصمة كابل

أفغانستان.. مسلحو "طالبان" يسيطرون على مدينة جلال آباد ويعزلون العاصمة كابل

نزوح جماعي من كابل بعد بلوغ مسلحي "طالبان" أطرافها

نزوح جماعي من كابل بعد بلوغ مسلحي "طالبان" أطرافها

سوريا.. كرنفال مرمريتا السنوي

سوريا.. كرنفال مرمريتا السنوي