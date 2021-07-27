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أمين الطائف: قرار إشعار أصحاب المنشآت بالمخالفات وتصحيحها يدعم الاستثمار
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:56 مساءً
البدء في الفحص "الذهني وعلاج الاضطرابات النفسية" قبل الزواج بـ"نفسية الطائف"
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:56 مساءً
خبير تربوي يكشف عن أبرز الحلول لتطوير منظومة التعليم
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:50 مساءً
نائب: طرح العاصمة الإدارية بالبورصة سيحقق انتعاشة لسوق المال
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:50 مساءً
إيران: أوقفنا العمل في 3 من قنصلياتنا في أفغانستان قبل أيام عدة ولم نعلن ذلك
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:49 مساءً
السعودية تسجل 609 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:49 مساءً
أشرف غني.. الرئيس الأفغاني الهارب بعد فشله في صنع السلام مع طالبان
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:49 مساءً
ماكرون يدعو مجلس الأمن الفرنسي لبحث آخر التطورات في أفغانستان
-
الأحد 15 أغسطس 2021 06:49 مساءً
رئيس وزراء بريطانيا : لا نريد أن يعترف أحد بشكل منفرد بحكم حركة طالبان
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:49 مساءً
لبنان.. عون يدعو البرلمان لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بعد رفع الدعم
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:43 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
كلمة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 27 يوليو 2021 04:05 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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