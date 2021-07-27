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وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيسة بعثة الإمارات المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو

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وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيسة بعثة الإمارات المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيسة بعثة الإمارات المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو

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التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضمن برنامج حضوره لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية اليوم الثلاثاء، رئيسة بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركة بالأولمبياد بحضور الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد .

في بداية اللقاء، قدمت رئيس بعثة الإمارات التهنئة إلى وزير الشباب والرياضة بمناسبة حصول منتخب للتايكوندو على ميداليتين برونزيتين للاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي بعد فوزهما في منافسات أوزانهما التي أقيمت أمس ليضيفا إنجازاً رياضياً جديداً للوفود العربية المشاركة بالأولمبياد بصفة عامة، وللرياضة المصرية بصفة خاصة، متمنيةً التوفيق للبعثات العربية في المنافسات المقبلة.

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي بالدعم والروابط الأخوية المشتركة بين جميع الوفود العربية، وحالة المساندة والدعم التي يلمسها اللاعبون واللاعبات من كافة الوفود العربية المتواجدة بالأولمبياد، معرباً عن خالص تمنياته بنجاح لاعبي ولاعبات الدول العربية في تحقيق مزيد من الميداليات في المنافسات المقبلة.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى سعي الوزارة نحو تكثيف البرامج والمشروعات المشتركة مع البلدان العربية الشقيقة ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة بما يعزز من مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مجالي الشباب والرياضة.

المصرى اليوم

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