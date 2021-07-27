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يلتقي منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره الأسترالي في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لأوليمبياد طوكيو، حيث تقام المباراة في الواحدة ظهر غدا الأربعاء باستاد مياجي

مباراة مصر واستراليا مذاعة عبر القناة المفتوحة bein xtra2 علي القمر المصري النايل سات ، ويقدم الاعلامي المصري أحمد فؤاد الاستديو التحليلي مباريات المنتخب المصري لكرة القدم ببطولة دورة الالعاب الاوليمبية بطوكيو علي شاشة قنوات بن سبورت ، حيث قدم الاستديو التحليلي لمباراة المنتخب المصري الاوليمبي امام اسبانيا والارجنتين وسيقوم بتقديم الاستديو التحليلي لمباراة الاربعاء المهمة والمرتقبة والتي ستحددالفريق الفائز والمتأهل للدور التالي

ويبدأ الاستديو التحليلي في الثانية عشر والنصف ظهر الاربعاء من تقديم أحمد فؤاد ونجوم التحليل الرياضي نجم مصر والنادي الزمالك هيثم فاروق ،

ومن المقرر أن تُبث مباراة المنتخب المصري الأوليمبي مع أستراليا على قناة bein sports extra 2 والتي تبث عبر تردد: 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.

ويأمل منتخب مصر في الفوز في انتظار نتيجة مباراة اسبانيا والارجنتين لتحديد المتأهلين عن المجموعة