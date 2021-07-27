أخبار عاجلة

50% حسمت الأمر .. 10 فنانين حصلوا علي الثانوية العامة بعد معاناه من النتيجة والرسوب -
ارتفاع عدد قتلى زلزال هايتي إلى قرابة 2000 -
ميركل تبدي انفتاحها على استقبال «منظّم» للاجئين الأفغان -
محافظ قنا يلتقي المسافرين بمركز لقاح كرونا ويعد بزيادة الأطقم الطبية -
حمادة أنور: التسرع وراء تراجع مستوى الزمالك أمام دجلة -
موعد مباراة الزمالك القادمة ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2021 -
أمريكا: العثور على أشلاء بشرية في تجويف عجلات طائرة عسكرية أقلعت من كابول -
موعد مباراة الأهلى القادمة ضد المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز 2021 -
"الزهراني": عمل المرأة جرسونة ليس عيبًا.. وأنا فخورة به وأجد كل الدعم -
"شؤون الحرمين" تكثف جهودها لتواكب توافد المعتمرين من داخل المملكة وخارجها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تعرف علي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة واستراليا في لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠

Print
تعرف علي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر واستراليا في لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠ تعرف علي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة واستراليا في لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلتقي منتخب الأوليمبي مع نظيره الأسترالي في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لأوليمبياد طوكيو، حيث تقام المباراة في الواحدة ظهر غدا الأربعاء باستاد مياجي

مباراة مصر واستراليا مذاعة عبر القناة المفتوحة bein xtra2 علي القمر المصري النايل سات ، ويقدم الاعلامي المصري أحمد فؤاد الاستديو التحليلي مباريات المصري لكرة القدم ببطولة دورة الالعاب الاوليمبية بطوكيو علي شاشة قنوات بن سبورت ، حيث قدم الاستديو التحليلي لمباراة المنتخب المصري الاوليمبي امام اسبانيا والارجنتين وسيقوم بتقديم الاستديو التحليلي لمباراة الاربعاء المهمة والمرتقبة والتي ستحددالفريق الفائز والمتأهل للدور التالي

ويبدأ الاستديو التحليلي في الثانية عشر والنصف ظهر الاربعاء من تقديم أحمد فؤاد ونجوم التحليل الرياضي نجم مصر والنادي هيثم فاروق ،

ومن المقرر أن تُبث مباراة المنتخب المصري الأوليمبي مع أستراليا على قناة bein sports extra 2 والتي تبث عبر تردد: 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.

ويأمل منتخب مصر في الفوز في انتظار نتيجة مباراة اسبانيا والارجنتين لتحديد المتأهلين عن المجموعة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمادة أنور: التسرع وراء تراجع مستوى الزمالك أمام دجلة

حمادة أنور: التسرع وراء تراجع مستوى الزمالك أمام دجلة

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2021

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2021

موعد مباراة الأهلى القادمة ضد المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز 2021

موعد مباراة الأهلى القادمة ضد المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز 2021

اليابان: مصر السيسي تلعب دورًا مهمًا في الاستقرار الإقليمي

اليابان: مصر السيسي تلعب دورًا مهمًا في الاستقرار الإقليمي