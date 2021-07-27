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أمير الباحة يرعى حفل اختتام سباقات الفروسية.. ‏‎الخميس

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أمير الباحة يرعى حفل اختتام سباقات الفروسية.. ‏‎الخميس أمير الباحة يرعى حفل اختتام سباقات الفروسية.. ‏‎الخميس
مشاركة أكثر من 30 جواداً وبمجموع جوائز 75 ألف ريال

أمير الباحة يرعى حفل اختتام سباقات الفروسية.. ‏‎الخميس

يرعى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بعد غدٍ الخميس، الحفل الختامي لسباقات الفروسية للموسم الحالي 1442هـ، على جائزة إمارة منطقة الباحة، وذلك بميدان فروسية العقيق بمنطقة الباحة.

وتأتي هذه الرعاية ضمن اهتمامات أمير منطقة الباحة وحرصه على إنجاح جميع الفعاليات والمناسبات، من خلال المتابعة والدعم المستمر لجميع البرامج التي تهدف إلى تنوع الوجهات أهالي وزوار منطقة الباحة، ودعمًا منه لعشاق ومحبي الفروسية.

وأكد مدير ميدان فروسية العقيق بالباحة، سعيد بن شباب الغامدي، أن المحفل الختامي الذي يشهد مشاركة أكثر من 30 جواداً على مستوى المملكة ينقسم إلى شوطين؛ الأول مفتوح الدرجات للخيل العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، ومقدار الجائزة 37500 ألف ريال، فيما خصص الشوط الثاني مفتوح الدرجات لخيل الإنتاج المحلي لعمر 3 سنوات فأعلى لمسافة 2000 متر، ومقدار الجائزة 37500 ألف ريال؛ حيث واصلت الخيل تمارينها وسط ارتفاع في وتيرة الأداء وتركيز كبير طيلة الأسبوع الحالي من قبل مدربيها، وفق الآلية التنظيمية المعتمدة في سباقات الخيل .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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