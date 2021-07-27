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يرتدى المنتخب الأوليمبيى القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأسود فى مباراتة مع استراليا التى ستقام فى الواحدة غدا الاربعاء ضمن الجولة الثالثة لمباريات المنتخبين بدورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليا فى اليابان .

وألقى شوقي غريب محاضرة على اللاعبين استعرض فيها كافة الملاحظات التي رصدها من خلال متابعة مباراتي أستراليا أمام إسبانيا والأرجنتين.

وتحدث غريب عن ضرورة الفوز للدفاع عن اسم الفريق الذي حقق بطولة أفريقيا تحت 23 عاما.

وأكد غريب للاعبي المنتخب أن الجماهير المصرية تنتظر منهم الكثير في لقاء أستراليا وحثهم على ضرورة استغلال الفرص، لأن المنتخب كان يمكنه تغيير نتيجة لقاء الأرجنتين لولا إهدار الفرص السهلة أمام المرمى حسب قوله.

وانتقل الفريق أمس بالطائرة من سابورو إلى مياجي وكان الاستقبال حافلا من إدارة الفندق المخصص للفراعنة حيث استُقبل المنتخب بالورود مع تمنيات بتحقيق الفوز.

أدى الفريق مرانه أمس وتم ترتيب زيارة إلى الملعب الذي يستضيف المباراة ثم أدى اللاعبون مرانا بأحد الملاعب الفرعية.