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العفو الدولية تدعو الرئيس التونسي إلى التعهد باحترام حقوق الإنسان وحمايتها

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العفو الدولية تدعو الرئيس التونسي إلى التعهد باحترام حقوق الإنسان وحمايتها العفو الدولية تدعو الرئيس التونسي إلى التعهد باحترام حقوق الإنسان وحمايتها

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دعت «منظمة العفو الدولية» الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى «التعهد علنا باحترام حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي».

وقالت المنظمة في بيان لها: «ينبغي على الرئيس التونسي قيس سعيد أن يلتزم علنا باحترام وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بعد أن علق عمل البرلمان وتولى بعض السلطات القضائية».

وأضافت أن «المخاوف تصاعدت من تعرض حقوق الإنسان للخطر في أعقاب المداهمة المفزعة التي شنتها قوات الأمن لمكتب قناة الجزيرة في تونس العاصمة أمس الاثنين، وتهديدات الرئيس خلال خطابه باللجوء إلى القوة المشدّدة ضد أولئك الذين يهددون أمن الدولة».

وتابعت أن «الحريات التي اكتسبت بشق الأنفس، ومكاسب حقوق الإنسان التي حققتها تونس في انتفاضة 2011 معرضة للخطر، وخاصة في غياب محكمة دستورية تحمي حقوق كل فرد في البلاد».

المصرى اليوم

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