شكاوى من طول امتحان علم النفس بلجان الثانوية العامة بالأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتكى طلاب الثانوية العامة بلجان مدارس الاقصر، من صعوبة مادة علم النفس، مؤكدين ان الامتحان لم يراعى الوقت وجاءت اغلب أسئلته طويلة وتحتاج لمجهود كبير لحلها بجانب أن الامتحان تضمن عدد من الاجابات المتشابهة التي صعبت اختيار الإجابة.

وقال الطالب أحمد نور، إن امتحان علم النفس، شمل العديد من النقاط الصعبة والتي لم نستطع فيها الوصول للحلول المطلوبة، فيما جاءت الاختيارات محيرة ومتشابهة، بجانب عدم التأكد من الاجابات التي دوناها لتشابه الاختبار بين الاجابات.

بينما أكدت الطالبة ندى على، أن وقت الامتحان غير كاف وجاءت أغلب نقاطه في قمة الصعوبة، وغير مفهومة كما ان الامتحان تضمن عدد كبير من التقاط المحيرة والتى كانت بعيدة عن الكتاب المدرسي والنماذج والاختبارات التي تدربنا عليها، مؤكدة أن الوقت لم يسعفنا للتفكير للوصول للإجابات ومراجعة الإجابات.

فيما انتقد عدد من أولياء الأمور الذين رافقوا أبنائهم الطلاب، من إجراءات التفتيش المشددة والتى من شأنها تشتيت الطلاب، وتواجدوا في محيط المدارس، وهم منتظرين خروج أبنائهم مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة التي تشهدها مدن الأقصر.

بينما، أعلن محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه يتم متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية وذلك لرصد الشكاوى اولا بأول والتعامل الفورى معها مؤكدا ان غرفة العمليات المركزية تتابع جميع اللجان وترصد كل الأمور لرفعها لغرفة عمليات الوزارة.