«النهضة» تدعو الرئيس التونسي إلى التراجع عن قراراته الاستثنائيّة

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عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في تونس، الثلاثاء، اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي وخصّصه لمتابعة الأوضاع بالبلاد والإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهوريّة التونسية قيس سعيد مساء الأحد استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وما استجد بعدها من تطورات ومواقف.

واعتبر المكتب التنفيذي للحركة في بيان، الثلاثاء، أن «الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية التونسية غير دستوريّة وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة، وهو ما أجمعت عليه كل الأحزاب والمنظمات وأهل الاختصاص».

ودعت الحركة سعيد إلى «التراجع عنها ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا».

كما دعت الحركة «المجتمع السياسي والمدني إلى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة التي عاشتها بلادنا حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات إلى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة»، محذرة من خطورة خطابات العنف والتشفّي والاقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني وما يفتحه من ويلات البلاد في غنى عنها.

ونددت بكل التجاوزات، داعية إلى الملاحقة القضائية لمقترفيها، وطلبت من المواطنين مزيد التضامن والتآزر والوحدة والتصدي لكل دعاوي الفتنة والاحتراب الأهلي.

وعبّر المكتب التنفيذي للنهضة عن تفهمه للاحتجاجات التي عرفتها البلاد في المدّة الأخيرة ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة، إلى جانب الخطر الوبائي الكبير الجاثم على بلادنا، بما يجعل هذه القضايا اولويّة مطلقة للبلاد تحتاج إلى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على اخراج البلاد من جميع ازماتها.