مطالبات بإطلاق «مدونة سلوك» لمنع التدخين في الأعمال الدرامية

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أعلنت جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، تقريرها الأول عن انتهاكات الدراما التليفزيونية للإعلان عن منتجات التبغ خلال شهر رمضان 2021.

وكشف التقرير الذي تم إطلاقه في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عن أن حجم مشاهد التدخين في دراما رمضان، بلغ 1134 مشهدا،بإجمالي مدة تدخين في جميع المسلسلات المعروضة وصلت لـ 1099 دقيقة، بما يعادل 18 ساعة، ويوازى4%من إجمالي زمن المسلسلات، وتصدرمسلسل «ملوك الجدعنة» قائمة المسلسلات، بإجمالي عدد 172 مشهدا لمدة 213 دقيقة، يليه مسلسل «لحم غزال»، ثم «اللى مالوش كبير»، و«كله بالحب»، وكان أطول مشاهد التدخين في الأعمال الدرامية من نصيب مسلسل ملوك الجدعنة أيضا وتحديدا في الحلقة 21، مشهد مدته6 دقائق و20 ثانية، ومشهد أخر بالحلقة 23 مدته5 دقائق ونصف، ومشهد ثالت في الحلقة 20 مدته 5 دقائق و20 ثانية.

وأوضح التقرير أنه من إجمالي المسلسلات المعروضة خلال شهر رمضان، لم يوجد سوى مسلسل واحد فقط خالٍ من مشاهد التدخين، حيث لم يظهر فيه أية مشهد تدخين، هو مسلسل «النمر»، لتصل بذلك نسبة المسلسلات الخالية من مشاهد التدخين بين المسلسلات المعروضة خلال شهر رمضان 2021 إلى 7.3%فقط.

وأشار التقرير الذي أشرف عليه نخبة من المتخصصين،أن كل حلقات مسلسل ملوك الجدعنة، ومسلسل لحم غزال، قد تضمن مشاهد تدخين بنسبة 100%، بينما كان مسلسل نسل الأغراب الأقل بين المسلسلات التي احتوت على تدخين (حلقتين فقط بنسبة 7%)، وبلغ متوسط عدد مشاهد التدخين في المسلسلات، 41 مشهدا،ومتوسط عدد الحلقات التي تحتوي على تدخين في المسلسل، 15 حلقة بما يعادل نصف الحلقات،كما ظهرت في بعض المسلسلات منتجات أو أدوات التدخين مثل السيجارة والشيشة بدون إشعالها في بعض المشاهد وعددهم 31 مشهدا.

وتنوعت أماكن التدخين في المشاهد حيث بلغت نسبة المشاهد الداخلية (الأماكن المغلقة) 77.7% من المشاهد، منهم حوالي 35 %في المنازل و16% فيالمطاعم والمقاهي و15% في المكاتب وأماكن العمل، بينما بلغت نسبة المشاهد الخارجية فيالأماكن المفتوحة مثل الشوارع والنوادي والحدائق 22.3%،ومن المؤسف أن التدخين ظهر حتى في المستشفيات في10 مشاهد في المسلسلات التيتم رصدها، بحيث جاءت المشاهد كالآتي: 5مشاهد في مسلسل ولاد ناس، مشهدين فيمسلسل ضد الكسر، ومشهدين في مسلسل كوفيد 25، ومشهد واحد في مسلسل كل مانفترق.

وكان استخدام الإناث للسجائر الإلكترونية الأعلى بنسبة (27.3%)،وذلك مقارنة بأنواع التدخينالأخرى مثل السجائر التقليدية(12.2%)،والشيشة (5.6%)و(السيجار 3%)، مما يوضح استهداف منتجي شركات السجائرالإلكترونية لفئة الإناث في المجتمع.

وأوصى التقرير في نهايته، بتطبيق الاتفاقيات والقرارات التي وقعت عليها مصر وتمنع الإعلان بكل صوره عن التدخين، وتفعيل الدور الرقابي على الدراما بهدف حماية المجتمع من أخطر وباء عالمي، كما طالب التقرير بوجود ميثاق إعلامي أو مدونة سلوك، يشارك في وضعها المنتجون من جهة،والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام من جهة أخرى، ويتم بمقتضاها منع مشاهد التدخين في المسلسلات،وإذا كان المشهد موظف دراميا، وجزء لا يتجزأ من الموقف الدرامي،ينبغي وضع تحذيرات لتوعية المشاهد، أو ظهور تحذير في بداية أو نهاية العمل الدرامى.

وأوصى التقرير، بضمان عدم استخدام الدراما أحد أهم مصادر نشر الثقافة في المجتمع، كسلاح في يد شركات التبغ أو جعلها أسلوب لنشر ثقافة التدخين المدمرة، مشيرا أن الحل الأمثل هوعدم وجود مشاهد تدخين في الأعمال الدرامية، لكن إذا اضطررنا لوجود مشهد التدخين، لابد من وجود تحذيرات واضحة وصريحة بأن التدخين ضار جدا بالصحة ويؤدى للوفاة، أو كما فعلت بعض الدول بتغطية المنتج أو النشويش عليه مما يؤذى الشكل العام للمشهد فيفضل صانعو العمل حذف المشهد.

ودعا التقرير، لعقد ورش عمل لصناع الدراما،تنظمها الهيئة الوطنية للإعلام ونقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، تُوضح مخاطر انتشار مشاهد التدخين بالدراما التليفزيونية وطرق توظيف الدراما، للحد من الزيادة المطردة في عدد المدخنين، وتوعيتهم بالمسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقهم، وأهمية تحقيق التوازن بين الإبداع والضرورة الدرامية من جهة، والرسالة المجتمعية الهادفة التي تدعو للحد من التدخين لعواقبه الوخيمة من جهة أخرى.