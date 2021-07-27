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منتخب الاولمبي يواصل استعداداته لمواجهة استراليا في اولمبياد طوكيو 2020

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منتخب مصر الاولمبي يواصل استعداداته لمواجهة استراليا في اولمبياد طوكيو 2020 منتخب الاولمبي يواصل استعداداته لمواجهة استراليا في اولمبياد طوكيو 2020

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أغلق منتخب الاولمبي جميع الملفات الخاصه بمباراتي اسبانيا والارجنتين ولم يعد أمامه سوي لقاء استراليا الأخير في دوري المجموعات .
وأعطي الجهاز الفني بقيادة غريب كل الاهميه لتلك المباراه باعتبارها حاسمة ولذلك منذ الوصول لمدينةً مياجي التي تستضيف المباراه والتركيز علي لقاء استراليا .

وانتقل الفريق أمس بالطائرة من سابورو إلي مياجي وكان الاستقبال حافلاً من إدارة الفندق المخصص للفريق حيث تم استقبال بالورود مع تمنيات بتحقيق الفوز.

وأدى الفريق مرانه امس وتم ترتيب زيارة الى الملعب الذي يستضيف المباراة ثم أدى الفريق مرانه بأحد الملاعب الفرعية وبعدها تم الاجتماع الفني بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب والدكتور أيمن زين طبيب الفريق ومحمد الشواربي عضو الاتحاد وتم الاتفاق على أن يلعب الفريق المصري بالأحمر والأسود.

وألقى الجهاز الفنى محاضرة في الثالثة عصراً تم خلالها استعراض كافة الأمور من خلال متابعة مباراتي استراليا أمام اسبانيا والأرجنتين وخلالها ايضا تحدث غريب عن ضرورة تحقيق الفوز بهدف الدفاع عن اسم المنتخب الاولمبي الذي حقق بطولة افريقيا من قبل.
واكد غريب لهم أن الجماهير المصرية تنتظر منهم الكثير في لقاء استراليا، وحث الجميع على ضرورة استغلال الفرص التي تسنح لهم.

المصرى اليوم

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