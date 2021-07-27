«علم النفس» يرسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالقليوبية

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أبدى طلاب الثانوية العامة «الشعبة الادبية» بالقليوبية عن سعادتهم بسهولة امتحان مادة علم النفس والإجتماع التي أدوها اليوم، مؤكدين أن «الامتحان جاء سهلا للغاية وبدون مشكلات أو تعقيدات إلا أسئلة محدودة بها تكات للطلاب المتميزين ولكنه في مجمل سهل»، مما أدخل البهجة والسرورعليهم.

أوضح الطلاب أن الامتحان كان متوقعا ومناسبا للوقت وليس به تعقيدات كالإمتحانات التي سبقته، مؤكدين سهولة الامتحان مما محى آثار الامتحانات السابقة التي عانوا من صعوبتها خلال الفترة الماضية.

فيما كشف مصدر مسؤول بغرفة العمليات المركزية لمتابعة إمتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن الغرفة لم ترصد أي مشكلات أو تتلقي شكاوي من صعوبة الإمتحانات، فيما سجلت حالة وفاة واحدة لمعلمة من شبرا الخيمة لقيت مصرعها خلال توجهها للمراقبة في إحدي لجان الثانوية العامه بالقناطر الخيرية إثر حادث تصادم على الطريق الدائري خلال عبورها الطريق من جهة واخري كما تغيب عن الامتحان 60 طالبا وطالبه من جملة عدد الطلاب 19239.

ونعت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اليوم الثلاثاء سهير محمد إبراهيم، والتي لقيت مصرعها صباح اليوم أثناء ذهابها إلى مراقبة امتحانات الثانوية العامة للعمل بلجنة مدرسة حسن طاهر الثانوية المشتركة بإدارة القناطر الخيرية التعليمية حيث تعمل بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية.

من جانبه، قال ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه يتابع بشكل دائم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات والجولات انتظام الامتحانات في مختلف لجان الثانوية العامة على مستوى الإدارات التعليمية ويتم الاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من توزيع الكمامات والمطهرات على الطلاب قبل دخول اللجان مع تمركز سيارات الإسعاف في أماكنها.