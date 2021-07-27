الكويت تقرر مد وقف تشغيل رحلات الطيران المباشرة لمصر.. وفتحها مع المغرب (التفاصيل)

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قرر مجلس الوزراء الكويتي، عودة البلاد إلى الحياة الطبيعية، واعتمد فتح جميع الأنشطة بما فيها إقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، على أنّ يتم فتح أنشطة الاطفال بدءًا من 1 سبتمبر، وحظر المجلس التجمعات بأنواعها، وحظر استخدام الشيشة في المقاهي.

وأضاف المجلس، أن دخول هذه الأنشطة للمحصنين فقط، على أن يسمح لغير المحصنين بالدخول إلى الصيدليات والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والمستشفيات والوزارات والجهات الحكومية، اعتبارًا من الأحد المقبل.

وأعلن المتحدث الرسمي للحكومة طارق المزرم، أنه يسمح بدخول غير الكويتيين اعتبارا من الأحد المقبل بشرط تقديم ما يثبت التحصين إلكترونيا وانه لن يسمح بقبول أي أوراق، وفقًا لصحيفة «الأنباء الكويتية».

وكان مجلس الوزراء قد اشترط السماح بدخول غير الكويتيين من دون أي تعديل على القرار، الذي تضمن 4 شروط هي الإقامة السارية، وتلقي جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة وهي فايزر وموديرنا واسترازينيكا، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون، فضلا عن عمل فحص Pcr قبل 72 ساعة من موعد الطائرة إلى جانب فحص آخر خلال أول 3 أيام من الحجر المنزلي.

وقال المتحدث الرسمي، خلال مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة، عبر تلفزيون دولة الكويت، إنه تقرر تسيير رحلات مباشرة إلى المغرب والمالديف، وإنه لم يتقرر السماح بتسيير رحلات مباشرة إلى مصر.

وردا على سؤال حول العمالة المنزلية، اجاب: يسمح لها بالدخول من خلال منصة «بالسلامة» مع حجر مؤسسي 14 يوما. وأعلنت مصادر مطلعة أن بعض الوزارات الصادرة لها موافقات من لجنة طوارئ كورونا على استثناء عودة العاملين بها مثل وزارة التربية جار التنسيق بينها وبين وزارة الداخلية بهدف إصدار تصاريح دخول للمعلمين العالقين الذين انتهت إقاماتهم، في حين سيسمح بدخول من تمكن منهم من تجديد اقامته أونلاين.

وأكدت مصادر مختصة، أنه لا يوجد أي إجراء أو قرار يمنع سفر المواطنين الكويتيين إلى الخارج بمن فيهم المواطنون فوق الـ 75 عاما، ولكن بشرط توافر التأمين الصحي، مستطردة بقولها: من اشتراطات السفر حصول جميع المواطنين المسافرين على تأمين صحي يغطي مرض ڤيروس«كوفيد-19» خلال فترة السفر إلى الخارج، وموضحة ان رفض التأمين على البعض يرجع إلى بعض شركات التأمين ويمكن اللجوء إلى شركات أخرى.

ووافقت لجنة طوارئ كورونا على استثناء 9 فئات للسماح لها بالعودة إلى البلاد شملت المعلمين العالقين العاملين في وزارة التربية، والتعليم الخاص والمعاهد الثقافية، وأئمة المساجد، والعاملين في شركات النفط، والمستشارين في «الفتوى والتشريع» والعمالة المنزلية، والاطباء والسفراء وعائلاتهم، والاطباء والممرضين العاملين في المستشفيات الخاصة.

وقد تنظر اللجنة في طلب الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك عودة الصيادين، إلا انه تم فتح باب اصدار تراخيص الصيد بعد اغلاقه منذ سنوات، إلى جانب أساتذة الجامعة والاكاديميين.

واستبعدت المصادر إلغاء منصة «كويت مسافر»، لافتة إلى ان التغييرات واردة، والتقييم مستمر إلى ان يتمكن مستخدموه من اتمام الاجراءات المطلوبة بكل يسر، داعية اياهم إلى ادخال البيانات قبل يوم السفر وليس اثناء تواجدهم في المطارات اثناء العودة إلى البلاد، وان ادارة الطيران المدني ستوضح كل ذلك اليوم.