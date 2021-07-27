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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن العنب يحتل المركز الثاني في الصادارت الزراعية المصرية من الفاكهة بعد الموالح، لافتا إلى أن مصر تصدر ما يزيد عن 120 الف طن سنويا من العنب.

وأضاف أبوصدام أن مصر تزرع نحو 180 ألف فدان من الأنواع المختلفة من العنب ويحتل محصول العنب المركز الثاني في التصدير من بين جميع أنواع الفاكهة المنزرعة في مصر بعد الموالح، حيث تصدر مصر نحو120 ألف طن سنويا من محصول العنب ويزرع العنب في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية من الإسكندرية إلى أسوان وتعتبر محافظات المنيا والبحيرة والدقهلية مراكز زراعة العنب الرئيسية في مصر، وتنتج مصر سنويا ما يزيد عن1.7 مليون طن من العنب.

وأشار نقيب عام الفلاحين إلى أن الأنواع المنتشرة بمصر من العنب تنقسم إلى نوعيين رئيسيين هما العنب المحلي مثل أنواع العنب البلدي والبناتي والرومي الأحمر وينتج الفدان محصول يتراوح ما بين 8 إلى 10طن، وتنضج هذه الأنواع متاخره بداية من شهر يونيو إلى شهر نوفمبر وتباع هذه الأنواع بالسوق المحلي.

أما الأنواع الأجنبية مثل الايرلي والسوبر يز والفليم تنتج هذه الأنواع محصول يتراوح ما بين 11 إلى ١5 طن وهي أنواع تنضج مبكرا بداية من شهر مايو إلى شهر سبتمبر ومعظم محصول هذه الانواع يصدر للخارج لدول الإتحاد الاوربي وشرق اسيا وروسيا والصين.

وأوضح أبوصدام أن العنب يمتاز بألوانه وأشكاله المختلفه منها الاحمر والاخضر والأسود والبنفسجي وهو من المحاصيل ذات القيمة الغذائية العالية ويحتوي على سكر الجلوكوز سهل الامتصاص وله فوائد غذائية كبيرة ويزرع في مصر من أيام الفراعنة ويستخدم في إنتاج العصائر والنبيذ والزبيب ويأكل طازج ويقي من العديد من الأمراض، ويدر ملايين الدولارات من العمله الصعبه للاقتصاد الوطني ومن المحاصيل الواعده التي يقبل على زراعتها الكثير من المستثمرين الزراعيين لعوائده الاقتصاديه المرتفعه نسبيا في حالة تصديره ويباع من العنب بجانب ثماره سيقانه التي ينتج منها افخم أنواع الفحم واوارقه الطريه التي تستخدم في عمل المحاشي أو تستخدم كأعلاف في أحيان أخرى.