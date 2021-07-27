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مكتبة الإسكندرية تفتح باب التسجيل بدبلوم علوم المعلومات والمكتبات (تفاصيل)

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مكتبة الإسكندرية تفتح باب التسجيل بدبلوم علوم المعلومات والمكتبات (تفاصيل) مكتبة الإسكندرية تفتح باب التسجيل بدبلوم علوم المعلومات والمكتبات (تفاصيل)

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أعلنت مكتبة الإسكندرية عن بدء التسجيل الإلكتروني للراغبين بالالتحاق بالدبلوم الجامعي في علوم المعلومات والمكتبات (DUSIB)، وذلك بالتعاون مع شركائها المتمثلين في جامعة سنجور بالإسكندرية، والمدرسة الوطنية العليا لعلوم المعلومات والمكتبات بفرنسا (enssib)، والمكتبة الوطنية الفرنسية (BnF)، على أن يتم تقديم الطلبات عبر الإنترنت في موعد أقصاه ١ سبتمبر ٢٠٢١م.

ويُعد الدبلوم الجامعي في علوم المكتبات والمعلومات دراسة عن بُعد باللغة الفرنسية لمدة عام، ويتبعه حضور تدريب عملي في مكتبة الإسكندرية، أو المكتبة الوطنية الفرنسية، أو في إحدى المكتبات الفرنكوفونية الكبرى. هذا وبالإضافة إلى أنه معترف به على المستوى العالمي لما حققه من نجاح كبير على المستوى الدولي؛ حيث إنه يجمع بين المنظورين الأكاديمي والعملي ويغطي كافة الفروع في مجال علوم المعلومات والمكتبات، وأيضًا يعادل السنة الأولى من دراسة الماجستير، كما أنه معتمد من قِبل جامعة سنجور والمدرسة الوطنية العليا لعلوم المكتبات والمعلومات بفرنسا، اللتين تقدمان محتواه العلمي المقسم إلى 10 وحدات (60 ساعة معتمدة).

وتهدف هذه الدراسة إلى خدمة المكتبيين وإخصائي المعلومات؛ وذلك لإكسابهم المهارات المهنية اللازمة، وتعميق معرفتهم النظرية والعملية، وتدريبهم على أحدث الأدوات والتقنيات المكتبية، وتأهيلهم وتمكينهم من تلبية احتياجات الجمهور.

المصرى اليوم

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