نتوءات اللسان.. هذه أسبابها وطرق التخلص منها

★ ★ ★ ★ ★

تحدث لعدة أسباب تتراوح من غير مؤذية إلى أكثر خطورة

إذا كان لديك نتوء على لسانك، فمن غير المحتمل أن تكون بثرة، حيث لا يمكن أن تظهر البثور على اللسان لأن حب الشباب ناتج عن انسداد المسام أو البصيلات التي يفتقر إليها اللسان.

وبدلاً من ذلك، فإن "بثور اللسان" هذه عبارة عن نتوءات يمكن أن تحدث لعدة أسباب تتراوح من غير مؤذية إلى أكثر خطورة.

1. النتوءات الكاذبة:

تعرف النتوءات الكاذبة بأنها الاسم الشائع لما يعرف بـ"التهاب الحليمة اللساني"، وهو مرض شائع يظهر عندما تلتهب الحليمات، ما يؤدي إلى ظهور نتوءات حمراء أو بيضاء منتفخة.

ويمكن أن تتراوح النتوءات الكاذبة من كونها مزعجة إلى حد ما إلى مؤلمة، كما تقول طبيبة الأسنان، روندا كالاشو.

وهناك سببان لظهور النتوءات الكاذبة وفق روسيا اليوم:

- العدوى: إذا كان لديك نتوءات مصحوبة بحمى وتضخم في الغدد، فمن المحتمل أن تكون ناجمة عن عدوى بكتيرية أو فيروسية، كما تقول كالاشو. وفي هذه الحالة تكون العدوى معدية، لذا يجب تجنب تقبيل الناس أو مشاركة المشروبات.

- محفز مثل الأطعمة الغنية بالتوابل أو الإجهاد: إذا لاحظت ظهور نتوءات على لسانك بعد تناول أطعمة معينة أو المرور بفترات مرهقة، فقد يكون لديك "نتوءات عابرة" تختفي في غضون أيام قليلة.

وإذا كانت النتوءات الكاذبة مصحوبة بأعراض تشير إلى العدوى، فإنه يجب مراجعة الطبيب للتشخيص والعلاج المناسبين. وفي الحالات الأكثر خطورة، قد تحتاج إلى وصف أدوية مثل المضادات الحيوية لاستهداف العدوى. وبغض النظر عن السبب، تقول كالاشو إنه يمكنك تهدئة الأعراض عن طريق:

- الحفاظ على نظافة الفم.

- الشطف بالماء المالح.

- تجنب الأطعمة الحارة أو الحمضية.

2. قارح الفم:

قروح الفم هي آفات بيضاء داخل الفم وعادة ما تكون مؤلمة، كما يقول سيج بولاك، طبيب الأسنان في كولورادو.

وقد تظهر على شكل نتوء أو قرحة سطحية، ويمكن أن تختلف في الحجم. وقد تؤثر على اللثة أو داخل الخدين أو اللسان.

وتشمل الأسباب الشائعة لقروح الفم، وفقا لبولاك، ما يلي:

- الإجهاد.

- الطعام الحار.

- تهيج معجون الأسنان كبريتات لوريل الصوديوم.

- استجابات الحساسية.

- مستويات منخفضة من فيتامين B12.

ويقول بولاك إن تقرحات الفم ستتعافى من تلقاء نفسها في غضون سبعة إلى عشرة أيام، لافتًا إلى أن أحد أفضل العلاجات لتقليل مدة وتهيج قروح الفم هو استخدام الشطف بالماء المالح، وخلط كوب واحد من الماء الدافئ مع ملعقتين كبيرتين من الملح.

وأضافت كالاشو أنه إذا كان الألم شديدًا، يمكنك أيضًا البحث عن غسول للفم يتم تسويقه خصيصًا للتقرحات التي تساعد على تخدير الفم.

3. القروح الباردة:

قروح البرد هي آفات معدية يسببها فيروس الهربس البسيط، عادة HSV-1 (نوع فيروس الهربس البسيط 1). وهذا أمر شائع للغاية، حيث يصاب نحو 67% من السكان بفيروس HSV-1.

ويقول بولاك إنها تشبه البثور بنتوءات حمراء ومرتفعة ومؤلمة. وتحدث عادة خارج الفم حول الشفتين، ولكن من الممكن أن تحدث على اللسان أيضًا.

ونظرًا لأن الهربس معد، فمن المهم تجنب التقبيل أو مشاركة المشروبات والطعام.

ولعلاج قروح البرد، يقول بولاك وكالشو إنه يجب زيارة الطبيب الذي يمكنه استخدم العلاج بالليزر لإزالتها أو وصف الأدوية المضادة للفيروسات عن طريق الفم أو الموضعية التي يمكن أن تقصر من عمر قرحة البرد وتمنع تفشيها في المستقبل.

4. سرطان الفم:

في حين أنه من الأرجح أن نتوء اللسان ناتج عن إحدى الحالات المذكورة أعلاه، فإن سرطان الفم هو أحد احتمالات وجودها. وسرطان الفم نادر جدًا حيث يصيب 1.7% من الرجال و0.71% من النساء.

ويقول بولاك إن سرطان الفم قد يظهر كنمو مستمر أو قرحة. وإذا كان لديك نتوء لا يختفي في غضون أسبوعين، فاستشر طبيب الأسنان الخاص بك، والذي قد يقوم بأخذ خزعة إذا اشتبه في الإصابة بالسرطان.

وسيحدد الطبيب علاج سرطان الفم، وفي الحالات الأكثر خطورة، العلاج الكيميائي والإشعاعي. ومع ذلك، فإن أفضل علاج هو الوقاية، ما يعني تجنب التبغ .