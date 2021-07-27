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مخيف.. شاهد ما فعلته صخرة ضخمة بجسر في الهند

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فيديو مخيف.. شاهد ما فعلته صخرة ضخمة بجسر في الهند مخيف.. شاهد ما فعلته صخرة ضخمة بجسر في الهند
كان البعض يصرخ محاولًا تنبيه قائدي السيارات

فيديو مخيف.. شاهد ما فعلته صخرة ضخمة بجسر في الهند

تعالى الصراخ والصفير من المشاهدين لتحذير السيارات السائرة على الطريق، بينما كانت الصخور تنهمر كالمطر هابطة من المنحدر الجبلي، ضاربة كل شيء بقوة وقسوة، ومن قلب الغبار المتصاعد خرجت صخرة كأنها رصاصة وضربت جسرًا فحطمته تمامًا.
وحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، وقعت عدة انهيارات صخرية بولاية هيماتشال براديش شمالي الهند، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، معظم من السياح الذين جاءوا من مناطق أخرى بالهند.
ويظهر مرعب بثته الصحيفة على موقعها، كيف انهمرت الصخور عبر المنحدر الجبلي، فيما كانت بعض السيارات تسير على الطريق، ما دفع مشاهدي الصخور إلى الصراخ والصفير محاولين تنبيه أصحاب وقادة السيارات إلى الصخور الهابطة على المنحدر.
وفي خضم هذا المشهد، ظهرت صخرة من بين الغبار، واندفعت كالرصاصة نحو جسر على نهر صغير، وما أن نزلت الصخرة على الجسر حتى اخترقته قبل أن ينهار ويسقط في النهر، كما ظهر في اللقطات التالية.
وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تعرضت عدة مناطق من الهند لانهيارات أرضية وفيضانات بسبب هطول كثيف للأمطار الموسمية التي تستمر من يونيو وحتى سبتمبر من كل عام.
وكان 136 شخصًا على الأقل قد لقوا مصرعهم بولاية مهاراشترا غربي الهند بعد هطول كثيف للأمطار أغرق مئات القرى وجرف منازل وحاصر سكانها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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