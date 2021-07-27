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«محامين بورسعيد»: 5 أغسطس.. دورة في مهارات الأداء اللغوي

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«محامين بورسعيد»: 5 أغسطس.. دورة في مهارات الأداء اللغوي «محامين بورسعيد»: 5 أغسطس.. دورة في مهارات الأداء اللغوي

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أعلنت لجنة الفكر والثقافة بنقابة محامين بورسعيد، برئاسة رضا رخا، عضو مجلس النقابة، عن عقد دورة في مهارات الأداء اللغوي، وذلك يوم الخميس الموافق 5 أغسطس المقبل، في تمام الثامنة مساء.

وأوضحت النقابة الفرعية، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للنقابة العامة، أن الدورة تعقد بقاعة المؤتمرات بمبنى النقابة، الكائن بشارع طرح البحر، ويحاضر فيها الدكتور أحمد يوسف عزت، أستاذ الأدب العربي الحديث، ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة بورسعيد.

وأكدت أن الدارس يمنح شهادة معتمدة بحضور الدورة، وأن تسجل الأسماء لدى تامر العربي، الموظف بالنقابة.

المصرى اليوم

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