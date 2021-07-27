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دي بروين يهدد محمد صلاح في قائمة أغلي 10 نجوم في الدوري الانجليزي .. وهاري كين في الصدارة

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دي بروين يهدد محمد صلاح في قائمة أغلي 10 نجوم في الدوري الانجليزي .. وهاري كين في الصدارة دي بروين يهدد محمد صلاح في قائمة أغلي 10 نجوم في الدوري الانجليزي .. وهاري كين في الصدارة

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ويتصدر النجم الإنجليزى هارى كين القائمة بقيمة تصل إلى 120 مليون يورو ، واحتل النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى المركز الثانى في قائمة اللاعبين أصحاب القيمة التسويقية الأكبر في البريميرليج بـ100 مليون يورو رأساً برأس مع الثنائى كيفين دى بروين، و جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد الجديد فيما

وجاءت قائمة أغلى 10 نجوم من ناحية القيمة التسويقية بالدوري الإنجليزي


هارى كين توتنهام 120 مليون يورو

محمد صلاح ليفربول 100 مليون يورو

كيفين دى بروين مانشستر سيتى 100 مليون يورو

جادون سانشو مانشستر يونايتد 100 مليون يورو

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد 90 مليون يورو

رحيم سترلينج مانشستر سيتى 90 مليون يورو

ساديو مانى ليفربول 85 مليون يورو

ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد 85 مليون يورو

سون هيونج مين توتنهام 85 مليون يورو

فيل فودين مانشستر سيتى 80 مليون يورو

المصرى اليوم

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