دي بروين يهدد محمد صلاح في قائمة أغلي 10 نجوم في الدوري الانجليزي .. وهاري كين في الصدارة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
ويتصدر النجم الإنجليزى هارى كين القائمة بقيمة تصل إلى 120 مليون يورو ، واحتل النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى المركز الثانى في قائمة اللاعبين أصحاب القيمة التسويقية الأكبر في البريميرليج بـ100 مليون يورو رأساً برأس مع الثنائى كيفين دى بروين، و جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد الجديد فيما
وجاءت قائمة أغلى 10 نجوم من ناحية القيمة التسويقية بالدوري الإنجليزي
هارى كين توتنهام 120 مليون يورو
محمد صلاح ليفربول 100 مليون يورو
كيفين دى بروين مانشستر سيتى 100 مليون يورو
جادون سانشو مانشستر يونايتد 100 مليون يورو
برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد 90 مليون يورو
رحيم سترلينج مانشستر سيتى 90 مليون يورو
ساديو مانى ليفربول 85 مليون يورو
ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد 85 مليون يورو
سون هيونج مين توتنهام 85 مليون يورو
فيل فودين مانشستر سيتى 80 مليون يورو