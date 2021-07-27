رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية

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ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والدكتورة مها أحمد مدير الوحدة ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

استعرض رئيس الجامعة، خلال الاجتماع، التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات لتقييم المجلات العلمية الصادرة عن الجامعة، والنظر في الطلب المقدم من اللجنة لإسناد مجلة جامعة بني سويف الدولية للعلوم الاجتماعية والإنسانيات لناشر دولي على غرار مجلة جامعة القاهرة، بالإضافة إلى النظر في عدة موضوعات منها الطلبات المقدمة بطباعة إفادات لعدة مجلات، منها المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ومجلة التعليم عن بعد والتعليم المفتوح، والمجلة المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصال، علاوة على استعراض تقرير مقدم من مجلة كلية العلاج الطبيعي بشأن الإجراءات التنفيذية الخاصة باللائحة المالية والإدارية للمجلة، ومتابعة بعض الشؤون الإدارية والتنظيمية.