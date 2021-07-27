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المملكة تحتضن منتدى عالمياً لمناقشة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

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المملكة تحتضن منتدى عالمياً لمناقشة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المملكة تحتضن منتدى عالمياً لمناقشة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين ونخبة من المتحدثين المحليين والدوليين

المملكة تحتضن منتدى عالمياً لمناقشة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

تبدأ بالرياض، غداً الأربعاء، أعمال المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة؛ الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، ونخبة من المتحدثين المحليين والدوليين.

ويناقش هذا الحدث العالمي على مدى يومين، تأثير التقنيات الناشئة في مستقبل النقل، وبناء أنظمة الرعاية الصحية القادرة على الصمود في وجه الأزمات، وتحولات الطاقة النظيفة، وبناء المدن الذكية في المستقبل، واستعادة النظام البيئي، ومستقبل التمويل.

وينعقد المنتدى في إطار الرعاية الكريمة التي تحظى بها منظومة البحث والتطوير والابتكار في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ويأتي تنظيم المملكة لهذا المُنتدى العالمي، ترجمةً لاهتمام سمو ولي العهد في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وبناء مدن المستقبل وفق تقنيات الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة وتسخير كل ذلك في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

ويبرز المنتدى دور مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة؛ كجزء من مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ بهدف تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، السيارات ذاتية القيادة، الطائرات دون طيار، إنترنت الأشياء، المدن الذكية لصالح المجتمعات كافة.

وتهدف مشروعات المركز إلى التعاون والتنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية لتصميم وتجريب سياسات وأطر تنظيمية تسهم في تعزيز فرص الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والحد من مخاطرها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك تحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتحول نحو قائم على الابتكار.

ويُتيح المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة التسجيل لحضور فعالياته من خلال رابط الموقع الإلكتروني https://c4ir.sa/forum.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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