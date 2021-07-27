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"سكني": 59 ألف أسرة استفادت من "الجاهزة" و"تحت الإنشاء" خلال النصف الأول 2021

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"سكني": 59 ألف أسرة استفادت من "الجاهزة" و"تحت الإنشاء" خلال النصف الأول 2021 "سكني": 59 ألف أسرة استفادت من "الجاهزة" و"تحت الإنشاء" خلال النصف الأول 2021
ضمن جهود تسهيل تملّك المواطنين وتمكينهم من الخيارات السكنية والحلول التمويلية

سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء "الوحدات الجاهزة" و"تحت الإنشاء" ضمن برنامج سكني أكثر من 59 ألف أسرة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، منها 46,675 أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملّك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة التي تلائم رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري، التي تجاوزت 111 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي)، منها أكثر من 87,896 أسرة سكنت منازلها حتى يونيو الماضي، ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني"، ولتفاصيل أكثر حول الخيارات السكنية يمكن زيارة الرابط https://sakani.housing.sa.

ويقدم برنامج "سكني" خيار القرض المدعوم لمستفيديه، بهدف تمكين الأسر من تملك المسكن الأول من خلال تقديم الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يختارونها من مشاريع البرنامج تحت الإنشاء التابعة للبرنامج أو الوحدات الجاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وبأسعار مناسبة وجودة عالية وفق احتياجهم ورغباتهم، ويمكن الحصول على تفاصيل أكثر حول منتج شراء الوحدات السكنية الجاهزة من خلال زيارة الرابط https://sakani.housing.sa/product/449622.

ويوفّر "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 101 مشروع توفّر نحو 144 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 223 مخططاً سكنياً توفر 180,537 أرضًا سكنية، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين وخدمة التمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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