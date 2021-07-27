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الجيزة : استكمال إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الثلاثيني في العمرانية
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:04 مساءً
مباشر توتنهام (0) -(0) مانشستر سيتي .. لحظة بلحظة
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:04 مساءً
وسائل إعلام: «طالبان» تدخل كابل «بسلام» وتسيطر على القصر الرئاسي
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الأحد 15 أغسطس 2021 06:04 مساءً
وزير خارجية بريطانيا يدعو «طالبان» لإنهاء العنف بعد دخولها العاصمة
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الأحد 15 أغسطس 2021 05:58 مساءً
استمرار توافد المواطنين على مركز لقاح المسافرين بمركز قوص
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الأحد 15 أغسطس 2021 05:58 مساءً
زراعة الشرقية تناقش تطوير مراكز تجميع الألبان بديرب نجم
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الأحد 15 أغسطس 2021 05:58 مساءً
محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ طبقة الرصف بكوبري ترسا (صور)
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:58 مساءً
محافظ المنوفية يتابع نسب تنفيذ عدد من المشروعات في «تلا»
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:43 مساءً
فشل محاولات المصري لتجديد عقد عمر كمال عبد الواحد
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:43 مساءً
رئيس جامعة المنوفية يشهد الملتقى التوظيفي الأول لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية
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الأحد 15 أغسطس 2021 05:43 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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RT Arabic (روسيا اليوم)
بايدن والكاظمي يوقعان اتفاقا لإنهاء المهام القتالية الأمريكية في العراق نهاية العام الحالي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:20 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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