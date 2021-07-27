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بيان جديد من الخارجية الروسية بشأن الأوضاع في تونس

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بيان جديد من الخارجية الروسية بشأن الأوضاع في تونس بيان جديد من الخارجية الروسية بشأن الأوضاع في تونس

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن التناقضات الداخلية في تونس يجب أن تجد حلها في المجال القانوني دون غيره.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة أن موسكو تنطلق من أن «التناقضات الداخلية في تونس سوف تجد حلها ضمن المجال القانوني حصريا».

كما أعربت الخارجية الروسية عن أملها في أن «تستمر علاقات الصداقة بين وتونس وأن تتطور بشكل مطرد لمصلحة شعبي بلدينا».

وأشارت الوزارة إلى أن التقارير الواردة من تونس تشير إلى هدوء الأوضاع في عاصمة البلاد ومدنها الكبرى بشكل عام، وأن المطار الدولي والمرافق العامة ووسائل النقل في البلاد تعمل بشكل طبيعي.

المصرى اليوم

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