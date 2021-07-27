فرق الطوارئ وناقلات الأمراض نفذت خطة المكافحة المتكاملة السنوية لعيد الأضحى بالمنيا

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قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان الإدارة العامة للأمراض المتوطنة إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة بالمنيا، تحت إشراف الدكتورة رندا محمد خيرى مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، ان فرق ناقلات الأمراض التابعة لها و وفرق الطوارئ بأقسام مكافحة ناقلات الأمراض على مستوى المحافظة، اختتمت بتنفيذ خطة المكافحة المتكاملة السنوية لعيد الأضحى المبارك

والتى بدأت قبل عيد الأضحى واستمرت لمدة 11 يوم متواصلة دون توقف، باستعمال الرشاشات الظهرية و الكهربائية و مواتير الرش و أجهزة الضباب ومبيدات القوارض لرش مجازر المحافظة وتنفيذ أعمال المكافحة المتكاملة داخل المدن للحد من انتشار الحشرات الناقلة للأمراض للحفاظ على صحة المواطنين.