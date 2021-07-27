850 طالب بالشعبة الأدبية يؤدون امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة في الوادي الجديد

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أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الثلاثاء، أن لجان سير امتحانات الثانوية العامة استقبلت طلاب المجموعة الأدبية لأداء امتحان مادة علم النفس والإجتماع، وسط اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة الطلاب وجميع القائمين على الامتحانات.

وأكد «حسن» أن المتابعة مستمرة من خلال غرفة المديرية والتواصل مع غرفة الوزارة والمحافظة والغرف الفرعية بالادارات التعليمية بالمراكز لتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب لآداء الإمتحانات وتذليل كافة العقبات لضمان سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة .

جدير بالذكر أن المحافظة تضم 850 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة موزعين على 10 لجان امتحانات بمراكز المحافظة.