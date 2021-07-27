أخبار عاجلة

وزير خارجية بريطانيا يدعو «طالبان» لإنهاء العنف بعد دخولها العاصمة -
استمرار توافد المواطنين على مركز لقاح المسافرين بمركز قوص -
زراعة الشرقية تناقش تطوير مراكز تجميع الألبان بديرب نجم -
محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ طبقة الرصف بكوبري ترسا (صور) -
محافظ المنوفية يتابع نسب تنفيذ عدد من المشروعات في «تلا» -
فشل محاولات المصري لتجديد عقد عمر كمال عبد الواحد -
رئيس جامعة المنوفية يشهد الملتقى التوظيفي الأول لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية -
قبل افتتاح مبارياته.. 5 أسباب تُبعد برشلونة عن التتويج بالدوري الإسباني -
جامعة طنطا: الكشف على 1061 مواطنًا في قافلة طبية دعمًا لـ«حياة كريمة» -
مشرف كليات جامعة سطام بالأفلاج يتابع سير الاختبارات النهائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

850 طالب بالشعبة الأدبية يؤدون امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة في الوادي الجديد

Print
850 طالب بالشعبة الأدبية يؤدون امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة في الوادي الجديد 850 طالب بالشعبة الأدبية يؤدون امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة في الوادي الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الثلاثاء، أن لجان سير امتحانات الثانوية العامة استقبلت طلاب المجموعة الأدبية لأداء امتحان مادة علم النفس والإجتماع، وسط اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة ، حفاظًا على سلامة الطلاب وجميع القائمين على الامتحانات.

وأكد «حسن» أن المتابعة مستمرة من خلال غرفة المديرية والتواصل مع غرفة الوزارة والمحافظة والغرف الفرعية بالادارات التعليمية بالمراكز لتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب لآداء الإمتحانات وتذليل كافة العقبات لضمان سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة .

جدير بالذكر أن المحافظة تضم 850 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة موزعين على 10 لجان امتحانات بمراكز المحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تسجيل 16 وفاة و 658 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 16 وفاة و 658 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات

خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات

«الصحة»: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

تونس تسجل 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

تونس تسجل 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية