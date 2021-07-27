«النواب» يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

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وافق مجلس النواب نهائيا بأغلبية الثلثين وقوفا خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة .
وشهدت مناقشات القانون جدلا واسعا حول عدد من المواد بين الحكومة والنواب. وحدد تقرير لجنة الزراعة حول مشروع القانون الهدف منه ممثلة في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه.
وجاء مشروع القانون المعروض لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة.