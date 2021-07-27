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«النواب» يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

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«النواب» يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية «النواب» يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

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وافق مجلس النواب نهائيا بأغلبية الثلثين وقوفا خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من .

وشهدت مناقشات القانون جدلا واسعا حول عدد من المواد بين الحكومة والنواب. وحدد تقرير لجنة الزراعة حول مشروع القانون الهدف منه ممثلة في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه.

وجاء مشروع القانون المعروض لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة.

المصرى اليوم

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