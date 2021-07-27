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"الموارد البشرية" تفتح باب القبول والتسجيل في "الترميز الطبي"

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"الموارد البشرية" تفتح باب القبول والتسجيل في "الترميز الطبي" "الموارد البشرية" تفتح باب القبول والتسجيل في "الترميز الطبي"
البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية.. ويقدم مكافأة شهرية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة للتخصصات الصحية، فتح باب القبول والتسجيل في برنامج "الترميز الطبي"، للجنسين وذلك ابتداءً من تاريخ 27 / 07 / 2021 حتى 03 / 08 / 2021 وفق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المتخصصين بالمهارات الأساسية اللازمة للترميز الطبي، وتحسين جودة الرعاية الصحية.

ويمنح البرنامج عديداً من المميزات للمتقدمين، حيث يقدم مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج، إضافةً إلى دعم ما لا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.

وحُددت شروط القبول في البرنامج بأن يكون المتقدم / المتقدمة من السعوديين أو ممّن تنطبق عليهم شروط المواطنة، وألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال الـ 90 يوماً الماضية، وأن يكون حاملاً لدرجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5 أو ما يعادلها في تخصّصات "أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية، لغة إنجليزية".

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من البرنامج، إلى الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: https://ha.edu.sa/ar/clinical-coding.

يُذكر أن الوزارة أطلقت في وقت سابق، بالتعاون مع الهيئة، عدة برامج منها "برنامج الترميز الطبي الدورة الأولى، وفني رعاية مرضى الدورة الأولى والثانية" وذلك امتداداً لسعيها في دعم وتحفيز السعوديين والسعوديات للدخول في التخصصات والبرامج المختلفة كافة، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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