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أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، الثلاثاء، تطعيم عدد من الكهنة والقساوسة والرهبان بعدد من كنائس محافظة الدقهلية، حيث أعلنت مديرية الصحة عن تطعيم كهنة كنيسة الشهيد استفانوس بالمنصورة وكهنة وراهبات دير القديسة دميانة ببلقاس، والكنائس التابعة لها ضد فيروس كورنا .

وتوجهت فرق الطب الوقائى والتطعيم إلى دير القديسة دميانة والكنائس التابعة لها وإلى كنيسة اسطفانوس بالمنصورة وتم تطعيم الأنبا ماركوس مطران دمياط وكفر الشيخ، والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، وكاهن كنيسة الشهيد استفانوس بالمنصورة، وعدد من الآباء والراهبات والعاملين بتلك الكنائس.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالتعاون المستمر بين الكنائس ومديرية الصحة بالدقهلية، وبجهود آباء الكنائس في رفع الوعى الصحي لدى أبناء الكنيسة القبطية بالمحافظة.

وأشار «مكى» إلى أن التطعيم الخاص بفيروس كورنا آمن وبالمجان، وحث جميع المواطنين بالكنيسة للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بوارة الصحة للحصول على اللقاح للوقاية وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

تطعيم كهنة الكنائس بالدقهلية

تطعيم كهنة الكنائس بالدقهلية

تطعيم كهنة الكنائس بالدقهلية

تطعيم كهنة الكنائس بالدقهلية

تطعيم كهنة الكنائس بالدقهلية

تطعيم كهنة الكنائس بالدقهلية

تطعيم كهنة الكنائس بالدقهلية

تطعيم كهنة الكنائس بالدقهلية