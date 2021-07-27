جدل داخل «النواب» بسبب إنشاء مركز اتصال بحري لمراكب الصيد.. و«جبالي» يعلق

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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، جدلًا واسعًا حول المادة 62 من مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، التي تنص إنشاء مركز للاتصال البحري لمتابعة تأمين حركة مراكب الصيد، بعد اعتراض النائب احمد سعد الدين وكيل المجلس على انشاء المركز.

وقال «سعد الدين» إن جهاز تنمية البحيرات وتنمية الثروة السمكية مستقل وفقا لما ورد في هذا القانون، ولا يجوز انشاء جهاز مستقل آخر لمتابعة السفن داخل الجهاز.

وعلق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مركز الاتصال جهاز رقابي يقوم بدور التتبع في الرقابة على المراكب.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على ما ذكره وكيل المجلس، وقال «جبالى»: «لا يمكن إنشاء مركز رقابي داخل الجهاز»، مؤكدًا أن «إنشاء أي جهاز رقابي له أصول دستورية، فالحكومة إذا رأت إنشاء مركزًا مستقلًا، فيجب أن يكون من خلال مشروع قانون مستقل».

وأصبح نص المادة (62) بعد التعديل: «ينشأ داخل الجهاز مركزا للاتصال البحري بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد».