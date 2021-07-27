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يوسف طلبة يثير الجدل فى نتيجة منافسات القوس والسهم .. والأوليمبية المصرية ترد

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يوسف طلبة يثير الجدل فى نتيجة منافسات القوس والسهم .. والأوليمبية المصرية ترد يوسف طلبة يثير الجدل فى نتيجة منافسات القوس والسهم .. والأوليمبية المصرية ترد

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شهدت منافسات القوس والسهم في أولمبياد طوكيو 2020، واقعة مثيرة للجدل بسبب مباراة المصري يوسف طلبة أمام الكازاخستاني دينيس جانكين دينيس، في دور الـ64 .

وخسر طلبة أمام جانكين، بنتيجة 4 - 6، لكن الموقع الرسمي لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، أكد في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، أن طلبة قد فاز بنتيجة 6-2 على منافسه الكازاخستاني، وهو ما دفع الحساب الرسمي للجنة الأولمبية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لنشر النتيجة.

وبعد دقائق قليلة، عادت اللجنة الأولمبية المصرية لتنشر بيانا جديدا، أكدت فيه خسارة رامي لمنافسة القوس والسهم المصري، مشيرة إلى أن الموقع الرسمي لأولمبياد طوكيو، أعلن فوز يوسف طلبه بالمباراة بالخطأ بناء على اللوحة الإلكترونية التي تعطلت .

المصرى اليوم

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