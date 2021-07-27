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فاران يقترب من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

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فاران يقترب من الانتقال إلى مانشستر يونايتد فاران يقترب من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها يوم أمس الاثنين أن الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني على وشك الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن النادي الملكي و"الشياطين الحمر" توصلا لاتفاق بشأن فاران، الذي من المقرر أن يوقع عقدا لمدة أربع أو خمس سنوات مع اليونايتد.

ويمتد عقد فاران البالغ 28 عاما حتى نهاية الموسم المقبل مع الريال، وفي حال رحيله سيصبح ثاني مدافع يغادر النادي الملكي مؤخرا، بعد زميله السابق سيرجيو راموس المنضم لباريس سان جيرمان.


وذكرت صحيفة "سكاي نيوز" البريطانية في تقرير لها أن الريال واليونايتد اتفقا على انتقال فاران مقابل 41 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات

كوورة

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