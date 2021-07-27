أخبار عاجلة

مفتي الجمهورية ينعى ضحايا انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار شمالي لبنان -
وزير النقل: 67.5% نسبة تصنيع عربات القطار الكهربائي -
مطالبة برلمانية بالإبلاغ عن العروض الوهمية فى الأوكازيون الصيفى -
مسؤول بالفاتيكان: وضع مسار العائلة المقدسة بمصر على خريطة المسارات السياحية الدينية بإيطاليا وأوربا -
«الصحة النفسية»: زيادة معدلات الاكتئاب والقلق لدى الأطفال والمراهقين خلال وباء «كورونا» -
"طالبان" تعلن دخول مقاتليها العاصمة كابول -
"مها باعشن" تكشف عن روايتها الجديدة "محاكمة كورونا" -
زرعتها ميليشيا الحوثي.. "مسام" ينتزع 1.882 لغمًا باليمن في أسبوع -
الرئيس الأفغاني يغادر البلاد بعد سيطرة «طالبان» على العاصمة كابول -
نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يزور سجون أبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المقام الرفيع" تعلن مزادًا إلكترونيًّا على 5 عقارات في "درة جدة"

Print
تقع في قلب شمال المدينة وبالقرب من ملعب الجوهرة ومشاريع الإسكان

أعلنت مؤسسة المقام الرفيع بيع خمس فرص عقارية بمدينة جدة عن طريق المزاد العلني تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وذلك من يوم الأحد 29/ 12 / 1442 الموافق 2021 / 8/ 8، ولمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء حتى يوم الأربعاء الموافق 2021/ 8/ 11، بين الساعة الخامسة والساعة السادسة مساء، وذلك عبر منصة المزاد الإلكتروني emazad.sa .

مميزات العقارات:

- مجاورة لحي الريان ولمشروع وزارة الإسكان (روابي الحجاز)، وقريبة كذلك من حي الحمدانية.

- بالقرب من الطرق المهمة (طريق المدينة وطريق الحرمين).

- تقع العقارات بالقرب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة).

- تقع العقارات في قلب شمال جدة.

العقار الأول:

وهو عبارة عن قطعة أرض تقع في مخطط جوهرة العروس بمدينة جدة، رقمها 2/ 1172/ ن، ومساحتها/ 620 م2، وتقع على شارع عرضه 25 مترًا بطول 20 مترًا، وتبعد عن البحر نحو 13كم.

37dbaf642b.jpg

العقار الثاني:

وهو عبارة عن أرض فضاء، تقع بحي أم حبلين بجدة، مساحتها 206.024م2، وتقع على شارع تجاري بعرض 52 مترًا، بواجهة طولها نحو 686 مترًا.

cee19c98c7.jpg

العقار الثالث:

وهو عبارة عن قطعة أرض خام، تقع بحي أم حبلين بجدة، مساحتها 45.988.39م2، وتقع على 3 شوارع، منها شارع تجاري بعرض 32 م بواجهة طولها 213 م، وشارعان بعرض 20م.

9146ad5bb8.jpg

العقار الرابع:

وهو عبارة عن قطعة أرض خام، تقع بحي أم حبلين بجدة، مساحتها 79.688.84 م2، وتقع على 4 شوارع تجارية بعرض 52م و32م.

09c29e7154.jpg

العقار الخامس:

وهو عبارة عن قطعة أرض خام، تقع بحي بريمان بجدة، مساحتها 313.407.74م2، وتقع على 4 شوارع، منها شارع تجاري بعرض 52 مترًا بواجهة طولها نحو 661 مترًا، و3 شوارع بعرض 20 مترًا، والمساحة المطروحة للبيع بالمزاد هي 284.153.8868م2 مشاع.

ومَن يرغب بالمشاركة فعليه مراجعة الشروط والأحكام.

بروشور المزاد/ https://2u.pw/hHWT9

الموقع الإلكتروني/ ‏ www.almakamalrafeea.com

الحساب الرسمي للمقام الرفيع بتويتر: ‏AlmakamAlrafea@

مؤسسة المقام الرفيع الأولى التجارية

رؤية محلية بخبرات عالمية

0555541006 - 0565541006

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"طالبان" تعلن دخول مقاتليها العاصمة كابول

"طالبان" تعلن دخول مقاتليها العاصمة كابول

"مها باعشن" تكشف عن روايتها الجديدة "محاكمة كورونا"

"مها باعشن" تكشف عن روايتها الجديدة "محاكمة كورونا"

زرعتها ميليشيا الحوثي.. "مسام" ينتزع 1.882 لغمًا باليمن في أسبوع

زرعتها ميليشيا الحوثي.. "مسام" ينتزع 1.882 لغمًا باليمن في أسبوع

نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يزور سجون أبها

نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يزور سجون أبها