حسين عبدالعزيز يكتب: الحدود الإنسانية فى سينما الخيال العلمى فى كتاب للسورية جينا سلطان

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عنوان هذا الكتاب هو الذى حفزنى على قراءته، وعندما تبينتُ أن المؤلفة جينا سلطان مهندسة كهرباء خريجة جامعة دمشق، وسورية الجنسية، تذكرت على الفور فيلمًا سوريًا عظيم القيمة من جميع النواحى واسمه (اليارزلى).

وهو مأخوذ عن قصة قصيرة اسمها على الأكياس للروائى حنا مينا، ومن هنا ما إن رأيت الكتاب حتى أسرعت إليه بالقراءة، لكى أرى ما فيه وقبل أن نفتح الكتاب لابد أن نؤكد أن صناعة السينما ليس من أجل إنتاج منتج لإضاعة الوقت كما يظن الكثير منا، فنحن لو أخذنا نموذجًا أو اثنين أو اكثر من الأفلام ونشاهدها بتركيز ونبتعد عن سياسة أو فلسفة «وش القفص» فى مشاهدة الأعمال الفنية، وعدم الغوص داخل القفص أو الفيلم لنرى ما به، فسوف نأخذ فيلمًا لم يأخذ حقه من الفهم الصحيح والسليم أنه فيلم «حمام الملاطيلى»، فالفيلم يحدثنا عن مدينة القاهرة التى قال عنها الشاعر أحمد عبدالمعطى حجازى «إنها مدينة بلا قلب» والكل قال عنها ذلك، وعن فتاة هربت من أهلها حتى لا تتزوج من شخص هى لا تريده لكنه فُرض عليها فهربت منه ومن أهلها ومن البيئة كلها لتعيش فى القاهرة، وكذلك نجد شابًا قرويًا متعلمًا لكنه غشيم وكأنه لم يتعلم قط، ولا يعرف من الدنيا شيئًا فيلتقى مع تلك الفتاة الهاربة.

ويقدم لنا الفيلم الذى أخرجه المميز جدًا صلاح أبوسيف سيناريو عن تلاقى الهاربة مع الفاشل الذى ليس هو بقادر على معرفة نفسه بطريقة صحية سليمة فيحدث لقاء جسدى، ترتب عليه عقاب، فلم ينته الفيلم إلا وقد أوقع عقابًا شديدًا بالفتاة، حيث قتلها أحد أبناء عائلتها، بعكس الواقع الذى نعيش ونتحرك فيه، حيث نجد الخارج على القانون ويعمل فى كل ما هو ضار، لكنه يحمل اسم لقب حاج ويبنى المساجد ويحج فيتناسى عمله الخارج على القانون. ونجد الداعرة تحمل لقب حاجة لأنها تقدمت بها السن، وأيضًا نتذكر هنا فيلم «العار»، الذى ما انتهى إلا وأوقع عقابه القياسى بالجميع، إما بالانتحار أو بالقتل أو بالجنون وضياع الثروة التى جُمعت من حرام، وأيضًا لدينا فيلم «الزوجة الثانية» الذى يعد أول ما أشار إلى حتمية فصل السياسة عن الدين، الدين يمثله شيخ الجامع الذى حلل الحرام من ذات نفسه، وهل يقدر أحد أن يفعل ذلك غير الشيخ، الذى فعل ذلك من أجل أن يحصل على قراطين طين وجاموسة، وأنا كنت أتحدث عن هذا الفيلم كثيرًا فى التليفزيون وفى الراديو، وفى أى مناسبة تُتاح لى أن أتحدث فيها عن الفن وفنه.

ومن هنا نفهم أن السينما والأعمال الفنية لها أعمال عظيمة غير المكاسب المادية.

وإنما لها أهداف أخرى أهم وأعظم من المكسب المادى.. فهى صناعة من أجل أهداف برجماتية، أو هى صناعة لو أُحسن استخدامها فإنها سوف تُخدم على كل شىء فى الدولة.. كما فى الولايات المتحدة الأمريكية التى تُخدم هوليوود على كل ما فيها من قضايا وأحلام. إذ إن هوليوود تعمل على تحقيق تلك الأحلام، بطريقة أو بأخرى، فاحتلال أفغانستان بدأ أولا من خلال السينما وتحديدًا سلسلة أفلام (رامبو) للممثل سلفستر ستالونى، هذا البطل الأمريكى الذى ذهب إلى جبال أفغانستان للانتقام من عصابة تهدد دولته بطريقة أو بأخرى، وبعد ذلك أوجدت أمريكا الذريعة لكى تذهب إلى أفغانستان لتؤدب العصابة التى فجرت البرجين كما صدّرت الخطاب الذى يبرر الاحتلال.

وهذا كله يجعلنا نتذكر مقولة الزعيم الهندى نهرو، الذى أسس الهند الحديثة: (أمريكا تسيطر على العالم من خلال CIA وهوليوود).

كانت تلك المقدمة مهمة وأنا أستعد لكى أتحدث عن كتاب يناقش الحدود الإنسانية فى سينما الخيال العلمى، الذى كان له دور مهم جدًا فى تقدم الغرب العلمى والسياسى والاجتماعى والتجارى أيضا.

فنجد المؤلفة تحدثنا فى المقدمة عن أهمية دراسة ظاهرة إنتاج أفلام الخيال العلمى، والذى معظمه إنتاج هوليوود، وقد اتسمت تلك الأفلام باتساع المفاهيم العلمية عن الكون والإنسان والبحث عن دور الإنسان فى هذا الكون، وهل هو دور أساسى أم دور مكمل أم دور عبثى ليس له معنى أو قيمة تُذكر؟

وتحاول أن تقول إن تلك السينما تستقرئ المستقبل وتقدم تصورًا له.. ونحن جميعًا شاهدنا أفلام الروبوتات التى تخرج عن سيطرة مصنعها وتتمرد عليه وهو يفقد السيطرة عليها؟!

وقد عمل التخيل العلمى على إيجاد الروبوتات الذكية المستقلة عن صانعها، لتصل إلى مرحلة الانفصال عنه، لأن قرارها أصبح من ذات نفسها المبرمجة.. وقد ناقشت أفلام الخيال العلمى مرحلة ما بعد التمرد وخروج الروبوتات الذكية على السيطرة، وأصبحت تلك المخاوف مجسدة أمامنا على الشاشة.

وهذا القلق السينمائى قد أتاح لهذه الأفلام حرية التوغل عبر إشكاليات فلسفية وظهور إمكانية انفصال الروبوت الذكى عن صانعه، وفقد التحكم فيه.

وقد وصل الأمر إلى زعزعة المفاهيم الفلسفية والدينية والتقاليد السائدة لنخوض فى إمكانية استمرار وجود الإنسان عبر إفساد الشرطة الأساسية المنظمة لوجوده، بتدخلات التقنيات العلمية فى تغير بنيته المادية والعقلية.

ويجب علينا أن نكون على يقين أن صانع تلك الأجهزة يضع داخلها جزءًا من ذاته، أى جزء من انفعالاته ومشاعره، إنه يغرس نواة الأنسنة الحية فيها، مما يؤهلها للاقتراب بشكل ما من أحد مظاهر إنسانيته، والتماس مودته وقبوله، بل وحتى كراهيته وبغضه.

وبعد ذلك نجد المؤلفة تتناول عبر الفصل الثانى معايير الزمن وتصاريفه وهو يتكئ على تساؤلات حول التفكير بماهية الزمن من حيث وجوده العملى فى حياة الإنسان ونسبته وارتباطه بالحوادث وحركتها. وكل هذا وذلك تتطرق المؤلفة وتطرح التساؤلات إلى تداعيات «السفر الافتراضى» عبر «الاحتمالات الزمنية» وإمكانية أن يشكل وعى تلك الاحتمالات مجتمعة ضربًا من الجنون والعبثية لا يتناسب مع مدارك الإنسان التى ظهرت وتطورت فى الأبعاد الأربعة لوجوده الملموس، لذلك تكون البداية بانعكاس حركة الزمن فى فيلم «الحالة المثيرة للفضول للسيد بنجامين بوتون» ويتوقف مطولا عند فيلم «السيد لا أحد» الذى يخوض فى دائرة الخيارات ومعايرة الهوية الإنسانية.

ويتناول الفصل الثالث والأخير متاهة المصفوفات الافتراضية، ويسبر الآلية السينمائية الفكرية فى اختزال المفاهيم والقيم الأخلاقية إلى رموز وإشارات ترتبط فيما بينها بمعادلات رياضية، فتتيح مساحة واسعة لإعادة تأمل العالم، ببعديه المادى والروحى، بشكل ثورى يحرك الوجود الفكرى، ويؤجج العقل الإنسانى، ويدفعه نحو ذرى تجريدى متجددة تسبر ماهيته والغاية من وجوده ومآله.

ومن هنا نقترب من الجوانب المظلمة لتجارب العلماء على البشر.. وتلوح الهندسة النفسية للوحش فى مسلسل الأنيمى اليابانى «الوحش» الذى تستنسخ فيه شخصية النازى «هتلر» وتتابع حتى تظهر مستقبلًا متزامنًا مع دموية ذلك الزعيم.

ومن هنا تتيح أفلام الخيال العلمى بآفاقها اللامحدودة إيضاح مرتسم المعادلات الرياضية لدوائر المصير الفردى والجمعى ومساقطها على أرض الواقع، بوصفها حقائق تتلبس شكل الفرضيات كى تتكهن بأنماط المستقبل، الذى قد ينتظر البشر فى أزمنة التكنولوجيا المتقدمة، وطرق التعاطى مع الغلو فى تسييس العلم وتسخيره لتكريس العبودية والطبقية فى شكل جديد.

وربنا يستر علينا نحن العرب، حيث ليس لنا دور فيما يحدث حولنا، وفينا أيضًا.

وتأكيدًا على ذلك سوف نعرض فى المقال القادم كتابًا مهمًا جدًا للناقد أحمد عاطف اسمه (صورة العرب فى السينما العالمية) لنرى كيف يحاربنا الآخر بالسينما، ونحن لا ندرى ألبتة شيئًا عن هذا.