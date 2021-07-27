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يوفنتوس يخطف كايو جورج من ميلان وبنفيكا

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يوفنتوس يخطف كايو جورج من ميلان وبنفيكا يوفنتوس يخطف كايو جورج من ميلان وبنفيكا

وقع كايو جورج، مهاجم فريق سانتوس، عقدًا ابتدائيًا مع يوفنتوس يوم الاثنين، وفقًا لصحيفة يونيفيرسو أون لاين البرازيلية الشهيرة.

على الرغم من الاهتمام الكبير من بنفيكا، فإن المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 19 عامًا سيتوجه إلى يوفنتوس، في صفقة انتقال حر من يناير 2022. بعد انتهاء عقده مع سانتوس.

لم يخف كايو أبدًا رغبته في أن يلعب في الدوري الإيطالي، على الرغم من تفاوض ناديه مع بنفكيا لبيعه هذا الصيف، وأنتظر اللاعب عودة وكيله جوليانو بيرتولوتشي إلى البرازيل.
الوكيل، الذي لم يشارك في المحادثات مع بنفيكا، سافر إلى أوروبا لجمع العروض لكايو. وأبدى ناديا يوفنتوس وميلان اهتمامًا، لكن الأمور تغيرت بجدية أكبر من قبل يوفنتوس لحسم الصفقة.

نادي سانتوس، الذي عمل بجد لبيع الهداف الشاب هذا الصيف، لا يحق له الحصول على تعويض مالي في الصفقة مع نادي السيدة العجوز.

ومع ذلك، هناك احتمال ضئيل تمت مناقشته بالفعل خلف الكواليس- وفقًا للصحيفة البرازيلية- لمغادرة كايو جورج النادي في الوقت الحالي، ومن خلال ذلك سيحصل على مقابل مادي من صفقة البيع الفوري إلى يوفنتوس.

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