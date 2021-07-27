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صفاء أبو السعود تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة «فجر الضمير»

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صفاء أبو السعود تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة «فجر الضمير» صفاء أبو السعود تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة «فجر الضمير»

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قالت الفنانة صفاء أبوالسعود إن وجودها في بروفات مهرجان إبداع في مسرح جامعة القاهرة يمثل مصدرًا للسعادة كبيرًا لها، كون ذلك الحلم يمثل أهمية خاصة ويراودها من صغرها أن تقف على مسرح الجامعة خاصة جامعة القاهرة.

تابعت أبوالسعود في لقاء لها خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أن: «المهرجان مهم ووجود الشباب يمنحني طاقة إيجابية خاصة أنه يمنح كافة الفائزين جوائز إبداعية في مجالات الإبداع سواء الموسيقى والتمثيل والفن الشعبي والاستعراضي والأدب والعلوم».

أضافت: «الشباب قدموا حاجات تحفة، وأنا كنت ضمن أعضاء لجنة تحكيم الفن الاستعراضي ولذا تواجدت اليوم في مسرح جامعة القاهرة من أجل ذلك».

وحول أغنيتها «فجر الضمير»، قالت: «الأغنية مستقاة من فكرة أن كانت منذ قدم التاريخ وتحب الحضارة وتساعد الآخرين ومحبة لكل الفنون، والخير فيها كتير ولازال، والأغنية جميلة مش عاوزة أحرقها، وستكون في ختام الاحتفال، لأن كل هذا الابداع لن يكون نافعًا دون فجر الضمير خاصة أن الإنسان المصري طوال عمره صاحب ضمير حي ومرتبط بالتدين وبالله وهي من ألحان الشاعر جمال بخيت وإخراج الدكتورعادل عبده».

أكدت صفاء أبوالسعود باعتبارها عضو لجنة تحكيم في لجنة الفن الاستعراضي ضمن فعاليات مهرجان إبداع، أن الفن الاستعراضي اختلف في الجيل الحالي عن الأجيال السابقة، حيث اختلفت الأفكار وأصبحت أكثر تقدمًا وباتت مفاجأة لنا جميعًا.

وأردفت قائلة: «كل الأفكار المتقدمة من اختراع الطلبة في المسابقة وأفكار حلوة جدًا، والفنون الشعبية اختلفت حتى على مستوى الرقص، لأنهم عملوا استعراض يجنن، وكل الفرق عاملة شغل كويس جدًا».

المصرى اليوم

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