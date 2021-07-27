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«الورم نشط تاني».. زكي فطين عبد الوهاب يكشف آخر تطورات حالته الصحية

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«الورم نشط تاني».. زكي فطين عبد الوهاب يكشف آخر تطورات حالته الصحية «الورم نشط تاني».. زكي فطين عبد الوهاب يكشف آخر تطورات حالته الصحية

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كشف الفنان الكبير زكي فطين عبدالوهاب، تفاصيل الواقعة التي تعرض لها، عصر أمس الأحد، أثناء عودته إلى المنزل .

وقال في اتصال هاتفي، لبرنامج «مساء » المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الاثنين: «موضوع السرقة التي تعرضت لها بسيط جدًا، وأنا كنت بتريق عليه، والموضوع مش كبير، واللي عملوا كدة دمهم خفيف».

وأضاف: «أنا لم أشك فيهم، بسبب دوخة من الأدوية اللي بخدها وبعد الحادثة أخدت تاكسي لغاية البيت، وحظي الكويس إن البطاقة والمستندات الشخصية في جيب القميص».

وعن حالته الصحية، قال: «أنا خلصت 15 جلسة على المخ، وحاليًا في مرحلة الخضوع لأشعة على الرئة، لأن الورم نشط تاني، وهعمل مسح ذري على العظام، وبعدها سوف أذهب لعلاج ألم شديد في البطن، وكل هذا سوف يتحدد خلال الأسبوع المقبل».

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