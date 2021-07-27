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أمير كرارة يوجه رسالة لـ«هداية ملاك وسيف عيسى» بعد فوزهما ببرونزيتين في طوكيو

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هنأ الفنان أمير كرارة، الاثنين، لاعبة التايكوندو هداية ملاك واللاعب سيف عيسى، اللذان أحرزا ميداليتين برونزيتين لمصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال كرارة، عبر «إنستجرام»: «مبروك يا أبطالنا يا مشرفنا ومشرفين أم الدنيا، هداية ملاك وسيف عيسى».

وفازت هداية ببرونزية منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم، فيما توج سيف عيسى ببرونزية منافسات فردي الرجال وزن 80، ليضرب التايكوندو المصري موعدا مع المجد العالمي ويحفظ ماء وجه البعثة المصرية في أوليمبياد طوكيو بعد نتائج مخيبة للآمال خلال الأيام الثلاثة الأولى لانطلاق الدورة.

ونجحت هداية ملاك في التتويج بالبرونزية بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث بعد أن نجحت هداية ملاك في الفوز على ماليا باسيكا لاعبة دولة تونجا في دور الترضية بعدم التكافؤ لتحقق هداية ملاك الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيق الميدالية البرونزية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016.

وكانت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو قد خسرت أمام البريطانية لورين ويليامز «المصنفة 3 في البطولة»، 13-12 في الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ونجحت هداية ملاك في الفوز على الفرنسية مـاجـدة كـيـنـيـن في منافسات دور الـ 16 لوزن 67 كجم 11-10، للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وفى مباراة أخرى، حقق سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال وزن 80 كجم بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على لاعب النرويج أندري أوردمان بنتيجة 12-3 في مباراة المركز الثالث ليحقق الميدالية البرونزية الثانية لمصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

وفي الجولة الأولى حصل سيف على نقطتين دون رد، بينما في الثانية وصل البطل المصري إلى نتيجة 6-0، والثالثة وصلت النتيجة إلى 12-4.

وصعد عيسى لقبل النهائي، عقب فوزه على نظيره الإيطالي سيموني اليسيو بنتيجة 6-5، وكان سيف عيسى قد بلغ ربع النهائي عقب فوزه على الأسترالي جاك مارتون بنتيجة 11-1.

المصرى اليوم

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