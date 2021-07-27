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شهدت مدينة إدكو في محافظة البحيرة واقعة غريبة أثناء تشييع جثمان أحد المتوفين في المدينة مساء اليوم الاثنين، تمثلت في ادعاء عدد من المشيعين تحرك المتوفى في الكفن داخل النعش، أثناء صلاة الجنازة قبيل الدفن.

واستشعر المشيعون حركة في النعش الموجود فيه الميت قبل أداء صلاة الجنازة على المواطن «أحمد .ب .أ» في مقابر مدينة إدكو في محافظة البحيرة، ما أدى لحدوث هرج ومرج بين المصلين.

وانتشر مقطع فيديو على إحدي صفحات التواصل الاجتماعي لحالة الهرج والمرج التي انتابت المشيعين عقب ما ادعاه المشيعون بتحرك الميت، وسُمعت فيه أصوات لأحد المواطنين يقول «حلوا الكفن.. حد يحل الكفن يا جماعة».

وأصيب المواطنون بحالة من الذهول، وتم حل الكفن عن وجه المتوفى والإسراع به إلى مستشفى إدكو المركزي لمحاولة إسعافه، وعندما وصلوا إلى المستشفى أكد الأطباء أن المذكور متوفى.

وعاد المشيعون مرة أخرى إلى المقابر حاملين الجثمان وقاموا بأداء صلاء الجنازة عليه، وتم دفنه في مقابر مدينة إدكو في البحيرة.

ويمكن مشاهدة الفيديو عبر هذا الرابط: فيديو الميت الذي عاد إلى الحياة في البحيرة

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