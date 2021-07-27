بتهمة البناء بدون ترخيص وتعريض حياة المواطنين للخطر.. حبس مالك عقار السيالة المائل بالإسكندرية

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أمر المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية، الاثنين، بحبس مالك عقار السيالة المائل، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة البناء المخالف دون الحصول على تراخيص مسبقة، والامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من جانب الحي وتعريض حياة المواطنين للخطر، بإنشاء مبنى مكون من 16 طابقًا، بالإضافة إلى تعلية العقار بطابقين آخرين مما ساهمت فى الحمولة الزائدة على أساسات العقار التى لا تتحمل.

واستمعت نيابة الجمرك، إلى أقوال مسؤولي حي الجمرك ومسؤولين فى الإدارة الهندسية وكذا إدارة التراخيص، حيث تقرر طلب ملف العقار بالكامل وإحالته إلى لجنة الفحص.

وواصل مقاولو الهدم، الاثنين، أعمال هدم العقار لليوم الثاني على التوالي، عقب إخلائه من السكان، وذلك تنفيذا لقرار اللجنة الهندسية، بكلية الهندسة، جامعة الإسكندرية، بهدم 10طوابق من العقار، والاكتفاء بـ7 طوابق علوية بالإضافة إلى الطابق الأرضي ووضعه تحت الملاحظة لمدة 3 شهور لاتخاذ القرار النهائي بشأن العقار.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد كلف لجنة هندسية عاجلة من كلية الهندسة لمعاينة وفحص عقار بحري المائل للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين.

وكشفت اللجنة الهندسية فى تقريرها الأولى بعد المعاينة المبدئية وجود هبوط وميل للعقار في اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة حوالي 20 سم من أعلى وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها.

وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي ليصبح العقار مكون من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالي ثلاث أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لاتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.