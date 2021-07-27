أخبار عاجلة

"طالبان" تعلن دخول مقاتليها العاصمة كابول -
"مها باعشن" تكشف عن روايتها الجديدة "محاكمة كورونا" -
زرعتها ميليشيا الحوثي.. "مسام" ينتزع 1.882 لغمًا باليمن في أسبوع -
الرئيس الأفغاني يغادر البلاد بعد سيطرة «طالبان» على العاصمة كابول -
نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يزور سجون أبها -
السعودي الوحيد.. "الزيد" يغادر إلى المالديف للمشاركة كمقيم حكام -
متحدث "الصحة" يرد على المشككين بشأن سلامة اللقاحات المضادة لكورونا -
اليمن.. توزيع أكثر من 193 طنًا من السلال الغذائية في حجة -
"الاتصالات" تلزم تطبيقات التوصيل باشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين -
«عطية» يدعو المحامين لوضع «وثيقة شرف مهني نقابي إلكتروني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طريق الـ 15 تقاطعًا بمكة.. مواطنون يطالبون "الأمانة" بالتدخل

Print
إغلاق بعضها أمر مهم لما يشهده الطريق من كثافة مرورية عالية

طريق الـ 15 تقاطعًا بمكة.. مواطنون يطالبون

اشتكى عددٌ من سكان مخططات ولي العهد " 5 , 6 , 7 , 8 “ الواقعة جنوبي مكة المكرمة؛ من وجود 15 تقاطعًا في الطريق المحاذي ذاته لمخططاتهم على الرغم من أن طوله يتجاوز 7 كلم.

وعزا مواطنون الحوادث المرورية التي يشهدها الطريق المحاذي للمخططات؛ إلى كثرة التقاطعات؛ التي تتطلب وقوف الجهة المسؤولة وهي أمانة العاصمة المقدسة في سبيل الاستغناء عن بعضها خصوصًا أن الطريق لا يتجاوز طوله الـ 7 كيلومترات.

ورصدت عدسة "سبق" بعد استغاثة تلقتها من السكان، تلك التقاطعات؛ حيث يعمد عدد من سالكي الطريق إلى الدخول والخروج من وإلى الاتجاهين بشكل مفاجئ ما قد يتسبب ذلك في مرورية لا سمح الله.

ويرى عددٌ من سكان المخططات أن إغلاق بعض التقاطعات وترتيبها بشكل آمن؛ أمر في غاية الأهمية ولاسيما أن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية، فضلاً عن أنه يربط قرى جنوب مكة بالعاصمة المقدسة، كما تقع على جنباته معارض السيارات ومجمع الورش وغيرها من المعاهد المهنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة

عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة

عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة

عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة

إصابة 7 أشخاص في 3 حوادث سير بسوهاج

إصابة 7 أشخاص في 3 حوادث سير بسوهاج

تقدير أضرار حوادث السيارات بمكة.. بين الأمس واليوم

تقدير أضرار حوادث السيارات بمكة.. بين الأمس واليوم