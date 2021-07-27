إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

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أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة بطريق الكوبري الأزرق بطريق المحلة، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الكوبري الأزرق بطريق المحلة، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

وتبين إصابة كل من ليلى محمد جميل،64 سنة من الكفر الشرقي بالحامول، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وأسماء السيد يوسف 25 سنة، من الكفر الشرقي الحامول، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعفاف عبدالله السيد «41 سنة الحامول»، بجرح قطعي بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، وإسراء إبراهيم محمد، 22 سنة، الحامول، كدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وأجريت الإسعافات الأولية والفحوصات والآشعة اللازمة.