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«المنظمة العربية» تدعو الفاعلين السياسيين في تونس لتجنب التصعيد

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«المنظمة العربية» تدعو الفاعلين السياسيين في تونس لتجنب التصعيد «المنظمة العربية» تدعو الفاعلين السياسيين في تونس لتجنب التصعيد

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أعرب علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن قلقه إزاء التجاذبات الإعلامية التي واكبت قرار الرئيس التونسي «قيس سعيد» اتخاذ سلسلة من التدابير الاستثنائية بموجب الفصل (80) من دستور البلاد.

وقال شلبي في تصريحات ل «المصري اليوم» أن استمرار التجاذبات سيكون من شأنه إثارة التوترات المجتمعية في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات جمة يتقدمها تفشي وباء كورونا وآثاره القاسية على الوضع الاقتصادي وتفاقم المعاناة الاجتماعية.
وناشد شلبي، الفاعلين السياسيين تجنب تصعيد الأزمة، وتحري الحكمة في خطاباتهم الإعلامية، لضمان تجنيب البلاد لتوترات تبقى في غنى عنها إذا ما أولى الفاعلين الاهتمام بحماية سلامة البلاد، سيما وأن الباب يبقى مفتوحاً على المعالجة والإصلاح.

وأضاف شلبي، أن جذور الأزمة المتصاعدة في البلاد طوال الأشهر الماضية ترتبط بأداء الفاعلين السياسيين وميلهم غير الصحي إلى الاستقطاب والتصعيد، ولا تتعلق الأزمة بسلامة الإجراءات الدستورية، مع الإقرار بالعطب الدستوري الواضح في آلية صناعة القرار في النظام البرلماني الذي شل قدرة النظام السياسي على العمل خلال الشهور الأخيرة، وهو ما يحتاج لإعادة نظر.

المصرى اليوم

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