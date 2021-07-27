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|أقام حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني الأول والنادي الأهلي حفل زفافه مساء اليوم بأحد الفنادي الكبرة بالتجمع الخامس. واشعل الحفل النجمين الشعبين حسن شاكوش وعمر كمال، بالإضافة إلى أغاني الهضبة عمرو دياب ومحمد رمضان.

وأقام حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني الأول والنادي الأهلي حفل زفافه مساء اليوم بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة وشاركه العديد من نجوم فريق الأهلي الرقص خلال حفل زفافه .

وكان على رأسهم بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، وكهربا وقفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة والكثير من اللاعبين ومجلس إدارة النادي الأهلي.

وشارك حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لحفل زفافه تحت وسم حفل زفاف حمدي فتحي وكان حمدي قد غاب عن مواجهة فريقه أمام الإنتاج الحربي أمس، في إطار المواجهات المؤجلة من الجولة 23 والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويقدم حمدي فتحي موسماً رائعاً وتمكن من المساهمة في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا والسوبر القاري، بالإضافة إلى التواجد أساسياً في تشكيل المنتخب المصري.