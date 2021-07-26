عروض موسيقى وعرائس بالمسرح المتنقل في أسوان

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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية من خلال القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة للقرى المحرومة بفرع ثقافة اسوان برئاسة نجوى أحمد سيد بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد ادريس، بقرية وادى عبادى بمركز إدفو.

وتضمنت فعاليات اليوم الثانى من القافلة محاضرة بعنوان «التوعية بالأمراض المعدية»، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء محمد يوسف حامد ألقى قصيدة بعنوان «إسنا، السنابل»، سيد عيسى قصيدة «لغتى، إلى الشهيد»، فايز أبوحمزة قصائد في فن الواو«.

ثم قدم عرض مواهب من أطفال القرية في «إلقاء الشعر والغناء»، وعرض مسرح عرائس للاطفال للفنان موسى محمد، إلى جانب إقامة ورشة حرف بيئية «أشغال خرز» المدربة إقبال حسين، بإستخدام الخرز وخيط الكوتنباريه، ومعرض كتب لإصدارت الهيئة.

وفي الختام قدمت فرقة اسوان للموسيقى العربية مجموعة متنوعة من الأغانى «عليك سلام الله، الحلوة، انساك، اللى تعبنا سنين في هواه» وذلك ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «مبادرة حياة كريمة».