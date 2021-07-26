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إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بسيدي سالم

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إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بسيدي سالم إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بسيدي سالم

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أصيب 6 أشخاص إصابات مختلفة في حادث تصادم سيارتين باحدي القري التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى سيدي سالم المركزي للعلاج.

كان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ قد تلقي اخطاراًُ من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي ،ومأمور مركز سيدي سالم باصابة 6 أشخاص إصابات مختلفه في حادث تصادم سيارتين باحدي ألقري التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ،وتم نقل المصابين لمستشفى سيدي سالم المركزي للعلاج.

وتبين إصابة كلا من جودة عادل عبدالمجيد، 13 سنه، الحلاجين، اشتباه نزيف داخلي بالبطن،ورضا محمد الشحات، 12 سنة، قريه البهنساوي ،والشحات محمد البهنساوي،70 سنة، قريه البهنساوي ،ومحمد الشحات محمد، 40سنه، قرية البهنساوي ،ومحمد عبدالحليم عبدالقادر، 18سنة، قرية الحلاجين ،وممدوح عبدالحليم عبدالقادر، 16 سنة، قريه الحلاجين،وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.

المصرى اليوم

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